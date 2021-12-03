中一自行分配學位下周一派表　明年1月3日起親身或郵寄交表

教育局下周一（6日）派發2022年入學的《中一自行分配學位申請表》，應屆小六學生家長如欲申請官立、資助、按位津貼中學及參加派位的直資中學自行分配學位，必須填妥申請表。表格要連同所需要的文件，於明年1月3日至17日期間，親身到校或透過郵寄遞表。

當局提醒，郵遞申請的截止日期以郵戳日期為準，有關中學在收到家長的郵遞申請後，會把申請表的「家長存根」寄回給家長，以作保存。



教育局下周一（6日）派發2022年入學的《中一自行分配學位申請表》。（資料圖片）

勿向多於兩所參加派位中學遞表 否則子女申請作廢

教育局指，自行分配學位的申請不受地區限制，家長選擇學校時應先對學校有充分認識，了解學校辦學理念、傳統特色、宗教、收生準則及其發展和運作等，衡量學校是否配合子女能力、性格及興趣。

家長將收到的兩份《中一自行分配學位申請表》，分別印有「選校次序1」和「選校次序2」。「選校次序1」代表學生的首選學校，而「選校次序2」代表其次選學校。教育局提醒，在任何情況下，小學及中學不得向學生或家長查詢其選校次序；而申請人及其家長亦不應向學校表明其選校意願。而家長切勿向多於兩所參加派位的中學遞交申請表，否則其子女申請將會作廢。

發言人亦提醒家長，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長會於明年3月31日收到學校的通知。（資料圖片）

自行分配學位階段如獲取錄 明年3月底收通知

教育局發言人提醒家長，有關中學須按規定預先公布收生準則及比重、可供申請的自行分配學位數目及其他所需文件。如有需要，學校或會在可行情況下安排面試，並會通知申請人有關安排。當局指，成功申請自行分配學位的學生，不會經統一派位獲分配學位。因此，家長應只向屬意的中學提出申請。如學生同時獲兩所申請的中學錄取，將會按學生的選校次序分配學位。

發言人亦提醒家長，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長會於明年3月31日收到學校的通知。家長無須回覆學校是否接受有關的自行分配學位。

如學生同時亦獲非參加派位的直資中學錄取，須盡快決定是否保留該直資學位，如決定放棄該學位，可於明年4月8日或之前，通知有關直資中學，以及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。自行分配學位結果，將於明年7月12日與統一派位結果一併公布。