中一自行派位｜喇沙等10名校收生準則公開　專家教移民潮報名攻略

教育局今（6日）派發「中一自行學位分配」申請表，如家長為子女申請明年9月入讀官津中學，可於明年1月3日至17日期間親身到最多兩間官立或津貼中學交表，或郵寄遞報名表到學校。《香港01》綜合部分傳統名校如喇沙書院、瑪利諾書院學校等的自行分配學額、面試日期及入學遴選要求。各校面試將於明年3月舉行，3月31日公布取錄結果。

派位報名專家趙榮德表示，適齡人口持續下跌，加上本港正值移民潮，家長在「自行」階段，選校上可以較為進取，但也要有「自知之明」，視乎子女能力而選校。



九龍華仁書院將於明年3月19日舉行面試。（資料圖片）

九龍華仁英語面試要考「發音及語調」

九龍華仁書院中一自行分配學額有50個，明年3月19日舉行面試。校方會挑選300人面試，仍有機會舉行第二輪面試。

中一入學申請評分方法總分有200分，包括個人背景佔25分，學術表現及操行佔50分，其他方面如體育、表現藝術成就等佔20分，成績次第（學生成績次第名單）佔55分，面試佔50分。

申請人以英語面試，由兩位教師評估。申請人的「文法及流暢度」、「詞彙及運用」及「發音及語調」表現佔較高比重，達60%；其餘是「原創性及創意」及「信心及態度」，各佔20%。

英華女學校中一自行分配學額有51個，明年3月5日舉行面試。（資料圖片)

英華女學校中一自行分配學額有51個，明年3月5日舉行面試。收生準則及比重：學業成績（50%）、面試表現（30%）、課外活動表現（10%）及操行 （10%）。

香港華仁書院中一自行分配學額有43個，明年3月12日舉行面試。（資料圖片)

香港華仁考慮學生其他學習經歷

香港華仁書院中一自行分配學額有43個，明年3月12日舉行面試。面試會以粵語及英語進行。收生準則及比重：學業成績及全人發展（30%）、教育局「學生成績次第名單」（20%）、面試表現（50%）。

校方指，除着重學生在校的操行和成績，學生的其他學習經歷，例如︰服務、音樂、體育、藝術、辯論、演講、戲劇等表現，亦是甄選考慮的因素。

九龍真光女書院中一自行分配學額有40個，明年3月5日舉行面試。

九龍真光女書院中一自行分配學額有40個，明年3月5日舉行面試。收生準則及比重：教育局「學生成績次第」及學業成績（40%）、操行（5%）、課外活動、服務及獎項（10%）、與真光聯系（5%）及面試表現（40%）。

華英中學中一自行分配學額有41個，明年3月12日舉行面試。（資料圖片)

華英中學中一自行分配學額有41個，明年3月12日舉行面試。收生準則及比重：學業成績（40%）、體藝成就及服務（20%）、操行及態度（10%）及面試（30%）。

瑪利諾修院學校（中學部）中一自行分配學額有54個，明年2月或3月舉行面試。（資料圖片）

瑪利諾修院學校（中學部）中一自行分配學額有54個，明年2月或3月舉行面試。收生準則及比重：學業成績（35%）、操行（10%）、課外活動及服務（25%）及面試（30%）。

嘉諾撒聖碼利書院中一自行分配學額有17個，明年3月12日舉行面試。（資料圖片）

嘉諾撒聖碼利書院中一自行分配學額有17個，明年3月12日舉行面試。面試遴選要求方面，學業表現佔65%，其他成就佔35%，操行須有B或以上。收生準則及比重：教育局次第名單及面試各佔50%。

喇沙書院中一自行分配學額有76個，明年面試日期未公布。（資料圖片）

喇沙書院看重小學教師評語

喇沙書院中一自行分配學額有76個，明年面試日期未公布。收生準則及比重：操行、小學成績表現、課外活動、獎項及教師評語等佔60%，面試表現則佔40%。

庇理羅士女子中學中一自行分配學額有43個，明年3月12日舉行面試。（資料圖片）

庇理羅士女子中學面試問時事

庇理羅士女子中學中一自行分配學額有43個，明年3月12日舉行面試。面試以英語及粵語進行個人面談，內容包括朗讀文章、回答時事及創意問題等。

收生準則及比重：教育局「學生成績次第」（45%）、面試表現（40%）、課外活動（15%）、申請人操行等須獲乙級或以上。

瑪利曼中學中一自行分配學額有43個，明年3月5日舉行面試。（學校網頁截圖)

瑪利曼中學中一自行分配學額有43個，明年3月5日舉行面試。收生準則及比重：學業成績、操行、課外活動及獎項佔50%，面試表現包括中英文溝通能力、邏輯思維及理解能力及態度佔50%。

派位報名專家趙榮德表示，適齡人口持續下跌，加上正值本港移民潮，家長在中一自行分配學位階段上，選校上可以較為進取，但也要有「自知之明」。（資料圖片）

趙榮德：選校可進取 也須有「自知之名」

在「自行」階段，學生最多可選兩校，不受區域限制。派位報名專家趙榮德表示，適齡人口持續下跌，加上正值本港移民潮，家長在中一自行分配學位階段，選校上可以較為進取，但也要有「自知之明」，事前宜諮詢學校老師意見，評估子女校內成績表現，所屬的派位組別。他指出，若果學生成績評估屬「Band 2」中，可選「Band 2 頭及中」的學校；如學生成績非常好，選校時毋須過於保守，可選兩間「Band 1頭」組別學校。

他又提醒家長，選校前宜到學校收官網查閱收生準則，一般傳統名校均較注重學術成績及學生成績次第，面試重視英文溝通能力；若果子女在課外活動等表現出色，報考相關收生比重佔五至六成的學校會有優勢。