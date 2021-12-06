新冠疫苗｜患高血壓老婦死前14天內曾打針　衞生署：初步無相關

再多一宗個案離世前14日曾接種新冠疫苗。衞生署回覆查詢指，一名患有高血壓及異常血脂症的82歲婆婆，於上月28日離世，去世前14日內曾接種新冠疫苗。署方指，初步認為與疫苗接種無關，正等候全面解剖報告再作總結。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會至今評估有49宗接種疫苗後死亡的個案，當中有35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與打針沒有關聯。



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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日公布，截至11月30日，本港有12,437人感染新冠肺炎，其中213人離世。另外，本港市民合共接種約946萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約476萬名。

同期，衞生署共接獲6,437宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%；當中包括49宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0005%。

署方回覆查詢指，一名患有高血壓及異常血脂症的82歲婆婆，於上月28日離世，去世前14日內曾接種新冠疫苗。署方指，初步認為與疫苗接種無關，正等候全面解剖報告再作總結。

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累計49人死前曾打新冠疫苗

專家委員會指，已評估該49宗死亡個案，並總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與打針沒有關聯。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察情況及收集數據評估。