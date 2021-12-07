廉署控上海商業銀行前證券部經理　涉收客戶6萬元賄款助買賣股票

廉政公署今日（7日）落案起訴上海商業銀行一名前證券部經理，控告他涉嫌從兩名客戶收取賄款共約60,000元，協助對方買賣股票。被告獲廉署准予保釋，以待星期四（9日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告林文亮（48歲），上海商業銀行前證券部經理，被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。廉署於2020年中接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名銀行前經理。

被告案發時任職上海商業銀行一間分行證券部經理。他的職責包括接受客戶的股票買賣指示，並應客戶要求提供投資建議。完成交易後，被告不會獲該銀行發放任何佣金或奬勵。上海商業銀行所有員工，除非獲得銀行批准，否則不得就與該銀行有關的事務從他人收受利益。

兩客戶投資獲利後被告收取賄款

其中一項控罪指，被告涉嫌於2016年12月至2019月12月期間，與上海商業銀行一名客戶一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從對方收取約10,000元，作為協助對方買賣股票的誘因或報酬。

另一項控罪指，被告涉嫌於2007年1月至2010年12月期間，與上海商業銀行另一名客戶一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從對方收取約50,000元，作為協助對方買賣股票的誘因或報酬。

被告涉嫌於上述兩名客戶，獲其投資建議而獲利後，從對方收取有關賄款。上海商業銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。