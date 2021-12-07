迪士尼首推奇妙夢想城堡證婚典禮　親友出席婚禮後可入園遊玩

不少女生從小渴望有童話式婚禮，香港迪士尼樂園度假區首次推出「奇妙夢想城堡證婚典禮」，讓新人在奇妙夢想城堡前舉行證婚典禮，有如置身童話世界。迪士尼指，新人以及家人好友可移步到樂園內的「皇室宴會廳」用餐，而出席婚禮的親友用餐後亦可即時入園遊玩。



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迪士尼推出「奇妙夢想城堡證婚典禮」，可供新人在奇妙夢想城堡前舉行證婚典禮。迪士尼表示，新人會在城堡前走過高貴典雅的長地毯，交換誓言和婚戒，噴泉亦會隨着迪士尼經典浪漫音樂而飛舞。

另外，選購「奇妙夢想城堡證婚典禮」的新人可免費入住香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房；新人亦可升級選擇入住香港迪士尼樂園酒店的「仙杜瑞拉主題套房」或「魔雪奇緣主題套房」。迪士尼亦設「迪士尼童話婚禮攝影套餐」，讓新人於日間或夜間的專屬特定時段，於樂園的特選景點前拍攝婚紗照。

不過迪士尼指，賓客抵達時須通過體溫檢測，如體溫高於37.5度或以上則不能進入樂園。另外，按政府和衛生部門指引，市民12月9日起進入主題樂園，包括迪士尼時，須利用手機掃瞄「安心出行」二維碼。