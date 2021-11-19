迪士尼400張門票抽獎　得獎名單出爐有得睇　可賞聖誕交響樂表演

香港迪士尼樂園將於12月3日及4日首度呈獻《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》。樂園早前推出大抽獎，送出400張指定日期門票，讓得獎幸運兒率先欣賞最新聖誕交響樂表演。

得獎名單今日（19日）出爐，得獎者須親身到樂園正門入口售票處領取，並要在到訪前14日內預先預約入園。



迪士尼門票獎名單



香港迪士尼樂園將於12月3日及4日，首度呈獻歷時45分鐘的《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，為首個於 「 奇妙夢想城堡」的交響樂團表演，由香港管弦樂團的樂師演奏 “A Whole New World”、 “Frozen Heart ”，以及一系列經典聖誕歌曲。 。

表演中，身穿魔法師裝束的米奇老鼠會在表演中率先隆重登場，隨後兩位迪士尼公主與《冰雪奇缘》中的安娜女王和愛莎女王亦會現身一同歡度聖誕，米奇老鼠將與一眾好友，包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲和高飛穿上全新聖誕服飾加入。

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得獎者只能按指定門票使用日期12月3日或12月4日入場，並須預先於網上預約入場，到售票處領取門票時，亦須出示得獎通知及有效的個人身份證明文件，如身份證、出世紙或學校手冊等。得獎名單亦會在3個工作天內以電郵方式傳送予參加者。