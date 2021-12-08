西灣河開槍｜警員A稱落單兼聞唔好畀佢走　覺身處困境按槍戒備

前年11月於「黎明行動」示威期間，21歲青年「熊仔餅」周柏均在西灣河被警員槍傷，事後他與另一男生被捕，就企圖搶槍及阻差辦公等罪受審。控方今日（8日）傳召開槍警員作供，他稱當時追截兩名涉堵路男子後「落單」，又聽到有男聲稱「唔好畀佢走」，亦有手持硬物的示威者走近，認為自己身處於危險環境，於是手按槍柄戒備，後來有白衣人走近，他想起警員被襲事件，認為用警棍或胡椒噴霧無法抵禦，於是拔槍。



兩名被告：周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生）。控罪指，二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。

首被告周柏均在庭上播放案發情況的影片時，一直低著頭避看影片。(資料圖片)

首被告低頭避看片段

控方今日開始舉證，並首先播放涉事片段，包括警員開槍的情況，有旁聽人士看至開槍一刻時，情緒激動哭泣。法官謝沈智慧聞此提醒旁聽人士，在法庭進行聆訊時不要出聲，若情緒不穩可以離開法庭。及後，有情緒不穩的旁聽人士需要在他人攙扶下離開，首被告周柏均在播片過程中亦不斷低頭避看片段。

當日曾開槍的交通警A供稱，他案發時負責協助處理公眾活動致交通受阻等情況，與同僚巡邏至案發地點附近時，發現塞車情況，於是他與警司B下車查看。

事發經過。(詳看下圖)

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聽到有人稱有狗及黑警等

他走到筲箕灣道與太安街交界，發現堵路情況，道路兩旁不止有上班途人，更有黑衣人手持條形硬物。他又突然聽到有人叫「有狗」、「黑警」等，感覺不安全。

及後他見到有兩名男子在交通燈柱綁繩堵路，於是上前喝止及追著他們，惟二人跑至人群中，他認為情況不安全便沒有再追。

聽到唔好畀佢走覺身處困境

此時，他轉身後發現警司B已不在身後，只得他孤身一人，突然聽到有男聲稱：「唔好畀佢走。」逐認為自己身處於危險環境，所以手按槍柄戒備，並再見到有10多名示威者走近，其中2至3人手持硬物。

認為用警棍或胡椒噴霧無法抵禦

突然他又見到一名白衣人走向他，身後更有2至3人跟著他，此時便回想起多件警員被襲事件，在那些事件中，警員用警棍都不能抵禦襲擊，甚至會受傷及遭搶槍。當時他亦認為用警棍或胡椒噴霧無法抵禦，於是拔槍指向白衣人。

案件編號：DCCC 475/2020