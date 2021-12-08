西灣河開槍案｜覺遭前後夾擊兼見被告圖搶槍　警員A感威脅開槍

前年11月示威期間，21歲青年「熊仔餅」周柏均在西灣河被警員槍傷，與另一男生就企圖搶槍及阻差辦公等罪受審。開槍警員今午（8日）供稱，他正拘捕行近他的白衣人時，周突然走到他面前企圖搶槍，加上早前有人在他左邊經過，他感覺被前後夾擊，生命受到威脅，於是向周的腹部開槍，而開第一槍後，另一被告再企圖搶槍，加上有另一灰衣人衝向他伸手，於是他再向二人開兩槍，但未有擊中二人。



兩名被告：周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生）。控罪指，二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。

拔槍原想嚇退黑及白衣人

當日開槍的交通警A下午續作供，他認為走近他的白衣人有機會硬物傷害他，於是拔槍想嚇退白衣人及其身後的2至3名黑衣人。及後，A決定以非法集結罪拘捕白衣人，且箍著對方，但白衣人卻反攬著他的腰，另一手抓到他的臉。

事發經過。(詳看下圖)

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指周曾伸手企圖搶槍

A續指，身穿黑衣黑褲的首被告周柏均接著走到他面前，伸手圖搶去他的槍，再加上早前有人在他左邊經過，而周再有所動作，他感覺被前後夾擊，生命受到威脅，於是向周的腹部開一槍，周隨即跌在地。

開第一槍後遭人從後襲擊

A表示，他開第一槍後，被人從後襲擊頭部，白衣人亦繼續與他糾纏，次被告胡子鍵又衝向他，並企圖搶去他的手槍，另有灰衣人衝向他並伸手，他便向胡及灰衣人各開一槍，但未有擊中兩人。他解釋，再開兩槍是因為怕手槍被奪去，這樣對他及途人都會相當危險。

承認兩被告當時手無寸鐵

A稱，周中槍後曾替他檢查傷勢，並著周不要動，但周依然站起來，並一手撥開他逃跑，惟不久再被制服。A在事件中面頰紅腫，中指擦傷。A在盤問下承認，兩被告在他開槍前手無寸鐵。

辯方明日會繼續進行盤問。

案件編號：DCCC 475/2020