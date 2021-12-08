警察談判組主管退休　難忘與韓農談判　說服失敗少女眼前墮樓

警察談判組主要透過談判拯救生命及化解危機，即將榮休的談判組主管黃廣興總警司在最新一期《警聲》中分享點滴，加入談判組22年，黃廣興最難忘2005年在港舉行的世界經濟貿易會議時，他專責與韓農談判，雖然言語不通須靠翻譯員協助，「眼神絕不能離開韓農代表，必須表達誠意及建立信任。」黃廣興將於今年年底退下火線，談判組將由高級警司廖珈奇出任新任主管。



總警司黃廣興以談判組座右銘「仁者不憂」，寄語成員繼續以同理心服務市民。（《警聲》圖片）

錄取嚴謹 數百人投考只取錄10多人

總警司的黃廣興在1999年加入談判組，2010年擔任第五任主管，領導談判組近12年，他在《警聲》專訪中表示，談判組現職102名成員，全屬自願兼任，遴選談判組時，考官會作出出其不意提問，以測試投考者的反應和智慧，曾經一次招募數百位投考者，最終只有十多人獲選。

2005年世界貿易組織香港部長級會議舉行期間，黃廣興(右一))負責與韓國農民示威者談判。（《警聲》圖片）

「盡力以生命影響生命便已足夠」

黃廣興加入談判組22年，處理過近千宗個案，較深刻是2005年世貿期間，他負責與韓國農民示威者談判，「由於言語不通，我透過翻譯人員傳遞信息，其間我的眼神絕不離開示威者代表，以表誠意及建立信任，希望他們示威時能守信並保持克制。」

黃又指出，作為談判專家必須能承受失敗，他憶述曾有一位企圖跳樓的少女，逐根鬆開捉着鐵絲網的手指並縱身躍下，「我們需時刻緊記，不能高估自己的能力，盡力以生命影響生命便已足夠。」

警務處長蕭澤頤（右四）向總警司黃廣興（左一）、高級警司廖珈奇（右一）以及五位精神科醫生頒授委任狀。（《警聲》圖片）

寄語成員繼續以同理心服務市民

將於今年年底榮休的黃廣興，以談判組座右銘「仁者不憂」寄語成員繼續以同理心服務市民，並以「不枉此生」作結回顧工作生涯，其新書《談而不判 仁者不憂──香港警察談判組45年紀實》會分享談判組工作的點滴。

警務處處長蕭澤頤早前委任黃廣興為談判組終身榮譽顧問，並任命高級警司廖珈奇為談判組新任主管；談判組同時邀請了5位精神科醫生擔任名譽顧問，分別為陳蔓蕾、黎大森、林美玲、梁偉正以及廖廣申。