警察談判組｜每年出動逾百次　副主管寄語：抱正向思維能跨過難關

近年社會氣氛沉重，不時見到警察談判組出動，在劍拔弩張的現場嘗試化解危機。談判組副主管廖珈奇接受《香港01》專訪表示，談判組經精挑細選，揀選約100名成員，每年出動約100次。他指出，港人正承受着很大壓力，容易受瑣碎事「引爆」，寄語大家要照顧精神健康，有正向思維及家庭和朋友支援，相信任何難關都能跨過。



警察談判組副主管廖珈奇（右）指出，談判組人員經精挑細選，需具備談判特質，要有心幫人，重視團隊精神，形同「兄弟班」。（梁鵬威攝）

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警察談判組在1975年成立，屬警隊兼任職務，初期專責處理反恐怖主義活動、嚴重刑事案件，自1985年起加入化解企圖跳樓自殺等危急情況，談判組現時有約100名成員，平均每年出勤約100次，大約每周都有兩次行動。

「如果當事人愈接近死亡邊緣，壓力會更大」

警察談判組副主管廖珈奇指出，談判組人員經精挑細選，需具備談判特質，要有心幫人，重視團隊精神，形同「兄弟班」，成員在工餘隨時「on call」，趕抵現場化解危機，例如游說企跳事主返回安全位置、勸說反鎖室內人士、解救自我傷害的市民、拯救被挾持人質等緊急行動，「每次要解決嘅問題，都係同生與死有關，每次都係大挑戰，如果當事人愈接近死亡邊緣，壓力會更大。」

談判工作的成功，實有賴團隊合作。廖珈奇表示，警隊心理服務課是談判組的影子，一同出生入死，時刻留意事主及成員，以確保精神健康。廖續指，警隊亦與消防處合作無間，是好拍檔，「大部份處理自殺及絕困都係消防，不能埋沒功勞。」

反修例頻出動 盼減少分歧

近年社會氣氛沉重，廖珈奇感覺港人承受着很大壓力，寄語大家要照顧自己的精神健康，「好多時壓力來源未必係咁大件事，但對當事人來說，家庭鎖碎事或社會問題，一旦處理唔好問題就會出嚟，其實並唔係解決唔到，係要有正向思維，有家庭及朋友支援，咩難關都過得到。」

本港2019年爆發反修例風波，談判組人員曾在示威現場做游說工作，有時要面對大量群眾，部份人更持有武器，場面驚險。警察談判組總訓練主任張健斌表示，面對對警隊有偏見人士，溝通障礙更大，談判組工作要減少雙方分歧，從而達到目的。

警察談判組總訓練主任張健斌（左）指出，現實中並不能「叮」一聲，憑一句說話令事主放棄輕生，反而在談判過程中，「聆聽」才是更重要。（梁鵬威攝）

座右銘「仁者不憂」 用執法者以外方式化解危機

警察談判組總訓練主任張健斌指，談判組座右銘「仁者不憂」，相信自己是做正確的事，盡心盡力，毋須擔心其他事情，不對任何人存有偏見，全心全力做好工作，「加入警隊會擔任執法者角色，但加入談判組，就係希望用另外一種手法，去化解危機。」

警務人員加入談判組前需要通過一日的遴選，考驗溝通技巧、即席演講、聆聽技巧，及心理評估，之後參與為期兩周的危機談判課程，學習理論和模擬談判，再進行半年實習，親身體驗在生與死邊緣，如何控制壓力。