警察談判組｜重視聽多於談　讓尋死者感受關心　重燃生存希望

在電影世界中，警察談判組總能以一句說話，打動尋死的失落者。事實上，談判組更重視的是「聆聽」，多於「談判」。

警察談判組接受《香港01》專訪，警員鄭保棠10年前親歷一名市民墮樓輕生，決心加入談判組，從中明白到聆聽的重要性，「會唔會搵到佢對生命嘅希望，如果有就要捉住呢點，拉佢返嚟。」女警朱婉湉曾救回一名危站的情傷女子，形容自己雖然叫談判員，「但其實係聽多過談。」她相信讓尋死者感到關心，重燃生存希望，是成功的關鍵。



談判組會操控談判機械人，應付危急情況作遠距離溝通。（梁鵬威攝）

警察談判組總訓練主任張健斌指出，現實中並不能「叮」一聲，憑一句說話令事主放棄輕生，反而在談判過程中，「聆聽」才是更重要，「事主可能受情緒困擾，我哋要透過聆聽去了解，紓緩佢嘅情緒，建立咗互信之後，影響佢嘅思想，從而影響佢嘅行為，令佢返回安全地方。」

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警游說居民隔離 「要明白疑慮」

警察談判組成員鄭保棠在10年前隸屬衝鋒隊，有晚接報有人危站大廈頂樓欄杆外，惟當他們趕抵現場時，事主不聽勸說當場輕生，事件令他反思，究竟有甚麼方法可以挽救生命。加入談判組短短4個月，鄭保棠深明聆聽的重要性，「聆聽時會唔會搵到啲信念或對生命嘅希望，如果有就要捉住呢點，拉佢返嚟。」

今年4月，政府因應疫情撤離屯門一棟大廈居民，鄭負責游說一名住戶離開，他憶述現場屬高風險地區，穿上保護衣又熱又焗，戴上口罩更難溝通，「要令人離開安舒區有一定難度，着上保護裝備亦影響溝通，最終明白事主嘅疑慮，喺團隊合作下，成功令佢離開屋企去隔離。」

女警勸說情傷女 「要了解需要」

警察談判組成員朱婉湉曾經處理一宗危險位置企圖自殺案件，女事主受情所困喝了酒，加劇了溝通的難度，朱經過數小時的聆聽，努力了需她的需要，令她說出感受，成功勸說女事主放棄輕生，「雖然叫談判員，但其實係聽多過談，當人要了結生命，一定係受非常嚴重嘅困擾，佢最需要係有人明白同關心。」

談判組現時有兩款協助談判的工具，主要應付危急情況作遠距離溝通，談判球可拋出20米位置，內設有喇叭、收音器及多角度鏡頭；若事主持有危險物品，可出動談判機械人，可遙控至80米範圍，保持安全距離，它同樣設有收音及發音裝置，兩個鏡頭可調節，方便與事主溝通。