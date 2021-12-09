新冠疫苗｜演出業界獲悉紅館表演者、觀眾將要打針　促設豁免期

政府透過疫苗氣泡「谷針」，有演出業界表示已聽聞政府打算要求紅館的表演者及觀眾都要接種新冠疫苗才可入場，又提到台灣歌手周杰倫明年3月的演唱會已經賣飛，促勿設追溯期及豁免年幼及有醫學證明的長者入場毋須打。



政府或要求紅磡體育館表演者及觀眾打針。（資料圖片）

演出及制作行業協會顧問、寶輝娛樂市場總監謝嘉豪今日在商業電台《在晴朗的一天出發》表示，近日透過業界的另一團體「演出業協會」得知，當局有意要求紅館表演者及觀眾接種疫苗。

謝嘉豪表示，理解接種疫苗可以防止市民感染後出現重症及死亡風險，特別是新變種病毒株Omicron肆虐，不過政府亦應要顧及實際執行，包括不要設追溯期，例如明年3月周杰倫演唱會，就不應包括在規定內，「我哋賣咗飛突然有呢個條文，賣嗰陣時係無，點樣撫平觀眾要考慮。」

至於12歲以下政府未安排接種疫苗的幼兒、持醫生紙證明不適宜打針的長者，亦認為應該豁免。被問到會否有演唱會提前賣飛，可以避過新安排，謝嘉豪認為難以刻意提前，因為演唱會籌備工作甚多，包括預約場地、通過信用卡系統、聯絡贊助商等，「賣咗飛就要負責任，要如期演出啦，唔係我哋可以話出年5月嘅演唱會，我哋依㗎可以賣飛」，一般都在演唱會前3個月才售票。

若日後要檢查針卡才可以進場，他相信執行難度不大，因為安心出行已經可以檢視針卡，而外國有演唱會亦設相關安排。

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