新冠疫苗｜一宗打針後疑心肌炎亡列關連不確定　14歲男打一針胸痛

本港已有71.1%適合接種新冠疫苗人士已打首針，政府公布，截至12月5日的過去一星期，衞生署接獲35宗接種新冠疫苗人士異常事件報告，包括一名14歲男子，接種第一劑復必泰疫苗後，兩天內出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。

專家委員會在最近會議，亦檢視一宗接種復必泰疫苗超過14日後，懷疑患上心肌炎的死亡個案，被列為關連不確定。據了解，死者死因未能排除與疫苗有關，亦有可能涉感染細小病毒。



截至12月5日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案，與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關係，另有一宗仍待取得更多資料評估。

專家委員會在最近會議，檢視一宗接種復必泰疫苗超過14日後，懷疑患上心肌炎的死亡個案，被列為關連不確定，詳情會在後日（10日）再交代。據了解，死者死因未能排除與疫苗有關，亦有可能涉感染細小病毒。

截至12月5日的過去一周，有一名14歲男子接種一劑復必泰疫苗後，兩日內出現胸痛，懷疑心肌炎或心包炎，情況穩定。

另外，一名82歲老婦及一名57歲男子，曾在離世前14日內接種新冠疫苗，沒有臨床證據顯示由疫苗引起。衞生署指，82歲老婦於11月28日死亡，曾接種科興疫苗，患有高血壓及異常血脂症；57歲男子於12月1日死亡，曾接種復必泰疫苗，患有高血壓及冠心病，並曾患有中風及腮腺瘤。

當局籲長者盡早接種疫苗

政府發言人指，80歲或以上長者接種率只有約19%，呼籲感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，盡早接種。