新冠肺炎｜增7宗輸入均帶變種病毒　全部完成疫苗接種3人有病徵

本港今日（9日）錄得7宗新冠肺炎確診個案，全部都是完成疫苗接種的輸入個案，均帶有變種病毒，其中三人感染後有病徵。今日初步確診個案少於10宗。



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



+ 12

7宗確診個案均打齊疫苗：

．來自美國的37歲男患者無病徵（編號：12478），12月7日坐CX881航班抵港，在香港機場檢測即驗出陽性，帶N501Y變種病毒。他6月2日及6月25日在香港注射兩劑復必泰疫苗

．來自英國的49歲女病人（編號：12479），12月7日坐V206航班抵港，同日出現咳嗽、流鼻水及失去嗅覺病徵，在香港機場檢測即驗出陽性，帶L452R變種病毒。她6月21日及7月13日在香港注射兩劑復必泰疫苗

．來自泰國的57歲女患者（編號：12480），12月7日坐EK384航班抵港，同日開始咳嗽，在香港機場檢測即驗出陽性，帶L452R變種病毒。她9月28日及10月28日在香港接種兩劑科興疫苗

．30歲男病人無病徵（編號：12481），12月7日從巴基斯坦經土耳其坐TK083航班抵港，在香港機場檢測即驗出陽性，帶L452R變種病毒。他6月26日及8月24日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗

▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



．39歲男患者（編號：12482），他在香港居於壽臣山壽山村道一間獨立屋，11月20日在香港檢測呈陰性，11月22日前往丹麥，12月5日從丹麥及德國經英國坐VS206航班抵港，在香港機場檢測驗出陰性，轉到九龍城富豪東方酒店隔離，檢疫至第三日發病，開始咳嗽、喉嚨痛及發燒，同日採集的樣本驗出陽性，CT值樣本低於30，即病毒量頗高，並帶L452R變種病毒。由於他潛伏期在港，到訪的地點都會被納入強制檢測公告。他3月19日及4月9日在香港注射兩劑復必泰疫苗

．39歲男病人無病徵（編號：12483），他在香港居於太古城寶山閣，11月19日在香港檢測呈陰性，11月20日經德國前往捷克共和國，之後折返德國坐LH796航班11月29日抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到荃灣帝盛酒店檢疫，隔離第9日採集的樣本呈陽性，CT值少於30，即病毒量頗高，並帶有L452R變種病毒。他在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。由於他潛伏期在港，到訪的地方都會被納入強制檢測公告。

．來自菲律賓36歲外傭無病徵（編號：12484），她11月19日坐5J272航班抵港，在香港機場檢測呈陰性，轉到竹篙灣檢疫中心隔離，檢疫第19日採集的樣本呈陽性，並帶L452R變種病毒。她6月30日及7月28日在菲律賓接種兩劑科興疫苗

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

