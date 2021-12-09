新冠肺炎．12.9｜增7宗輸入個案　進入表列處所強制掃安心出行

衞生防護中心今日(9日)公佈7宗輸入個案，全部患者均帶變種病毒，包括一名在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診的抵港菲傭。另外，今日初步確診個案少於10宗。



不獲豁免的市民今日（9日）起到任何食肆堂食及表列處所，進入時必須使用「安心出行」程式掃瞄場所二維碼以記錄行踨，不能再「填紙仔」。當中三類人士獲額免，包括獲得證明書的無家者、15歲或以下青少年及兒童，以及65歲或以上長者。



▼12月8日強制檢測公告詳情▼



【21:30】食物及衞生局公布，秀茂坪香港學生輔助會寶達幼兒園，及藍田基督教香港信義會靈安幼兒學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，曾到訪人士須於本周六（11日）或之前接受強制檢測。

強制檢測｜寶達幼兒園及靈安幼兒學校爆流感 師生周六前須檢測

Omicron｜愛沙尼亞和烏干達12.12起列A區 非香港居民禁入境

【18:08】港府今日公布，按全球最新疫情發展，將於12月12日凌晨零時起，指明愛沙尼亞和烏干達為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。港府發言人說，因應愛沙尼亞和烏干達確認發現Omicron個案，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民則必須已完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

港康碼｜明早9時系統開通 一文看清申請步驟

【16:47】香港健康碼（港康碼）明早（10日）正式開通，系統採用實名登記，申請人要填寫姓名、身份證號碼、聯絡電話及住址證明等，當局會優先處理已經上載住址證明的申請。

安心出行｜直擊旺區食店強制「掃安心」前後對比 外賣客明顯增加

【15:57】市民由今日（9日）起，進入食肆和表列處所，都需要使用「安心出行」應用程式。《香港01》記者於昨日及今日午飯時間，於旺角區食店直擊強制「掃安心」安排，食店前後對比。



記者連續兩日的於女人街同一餐廳外觀察，入食肆前「填紙仔」的情況不再。今日食客掃「安心出行」後供職員檢查，並量度體溫後放行到店內，過程花大約5秒鐘。食肆堂食強制「掃安心」後，該店購買外賣的食客明顯增加。



有購買外賣的食客坦言，由於不想使用安心出行程式，因而轉買外賣，「𠲖家迫人用，之後好多家庭聚會，都已經同屋企人協議，留喺屋企食。」

▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



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新冠肺炎｜增7宗輸入均帶變種病毒 全部完成疫苗接種3人有病徵

【15:56】本港今日（9日）錄得7宗新冠肺炎確診個案，全部都是完成疫苗接種的輸入個案，均帶有變種病毒，其中三人感染後有病徵。今日初步確診個案少於10宗。

港大新研發高銅含量不銹鋼 3小時可殺滅表面99.7%新冠病毒

【13:43】香港大學工程團隊研發出高銅含量的不銹鋼，物料能成功殺滅停留在表面的新冠病毒、甲型流感病毒及大腸桿菌，是全球已知首個有殺滅抗病原體功能的不銹鋼。



港大工程學院機械工程系教授黃明欣指，約需3小時即可殺滅近99.7% 停留於不銹鋼表面的新冠病毒。現時正就研究成果申請專利，亦計劃與業界合作，首先在公共場所中廣泛應用的不銹鋼電梯按鈕、門柄及扶手等方面，製作原型作測試，有望將研發成果工業化和商品化。

新冠疫苗｜演出業界獲悉紅館表演者、觀眾將要打針 促設豁免期

【10:58】政府透過疫苗氣泡「谷針」，有演出業界表示已聽聞政府打算要求紅館的表演者及觀眾都要接種新冠疫苗才可入場，又提到台灣歌手周杰倫明年3月的演唱會已經賣飛，促勿設追溯期及豁免年幼及有醫學證明的長者入場毋須打。

安心出行｜今起進入食肆必須掃碼 食環署相信業界無太大困難

【09:48】市民今日起（9日）進入食肆及表列處所前，必須要使用安心出行，當中3類指定人士獲豁免，包括15歲或以下和65歲或以上人士。食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻今早在電台節目中指，最新的「填紙仔」表格早在12月6日已上載網站，由於業界有數天時間印製新表格，故相信不會有太大困難。

▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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居太古城壽山村道兩男子外遊返港初確診 離港前曾到22處強制檢測

【00:16】新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心昨晚（8日）表示，兩名39歲男子外遊返港，在酒店檢疫期間初步確診新冠肺炎，確認帶有L452R變異病毒株，病毒Ct值少於30，代表病毒量並非最低，列屬輸入個案。他們分別於上月22日前往丹麥，及上月20日經德國往捷克。二人離港前分別居壽臣山壽山村道一獨立屋及太古城寶山閣，後者在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。

食物及衞生局公布強制檢測公告，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，為審慎起見，他們於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪的地點，一共22個指明地方被納入強制檢測公告，當中12處為食肆，包括太古城敏華冰室、金鐘廊一風堂、銅鑼灣棋哥燒鵝餐室及銅鑼灣八月花等，以及香港機場環亞機場貴賓室和海洋公園萬豪酒店海灣LG層男員工更衣室。

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▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.8｜兩男外遊返港初確診 一宗針後心肌炎死亡個案

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通關︱工總稱二千個配額都不夠 分發配額不應偏袒大企業或中小企

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