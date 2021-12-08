新冠肺炎｜相隔一個月再零確診　加納漢檢疫完成後呈陽性懷疑復陽

相隔一個月，本港再現「零確診」。衞生署衞生防護中心公布，今日（8日）沒有新增新冠肺炎個案，而中心正調查一宗外地確診懷疑復陽個案，居於尖沙咀君怡酒店、曾於9月在加納確診的61歲男病人，上月由加納經卡塔爾抵港，完成檢疫後6日，強制檢測中結果呈陽性，但病毒量低，其曾到訪處所昨晚（7日）已列入強制檢測公告。



▼12月7日強制檢測公告▼



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對上一次零確診為11月8日

翻查資料，上一次本港出現「零確診」為11月8日，剛好相距一個月，而過去14天，本港累計有61宗個案，全部均為輸入個案。

61歲加納抵港疑復陽男患者帶變種病毒 惟病毒量低

雖今日沒有新增確診，衞生防護中心表示，調查一宗外地確診懷疑復陽個案。該名61歲男患者，在今年9月曾在加納確診新冠肺炎，他在11月16日從加納經卡塔爾乘坐航班QR818抵港，在機場臨時樣本中心、指定檢疫酒店等共進行的5次檢測結果均呈陰性。他於11月30日完成強制檢疫後，入住尖沙咀君怡酒店，並於12月6日進行強制檢測，結果呈陽性，並帶有L452R變種病毒，但Ct值大於30，即病毒量低。他已於內地完成接種兩劑國藥疫苗。

中心初步調查指，檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。他曾居住和身處的地點，已於昨日納入強制檢測公告。