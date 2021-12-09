巴漢涉姦女印傭　被告提4000元換性交未受理　事發後給事主100元

在港工作的印尼女傭，透過交友程式「Skout」結識一名巴基斯坦裔男子。巴漢疑藉詞可以介紹新工作，帶她到元朗一賓館，期間涉將女傭強姦。巴漢否認指控，案件今（9日）在高等法院開審。事主供稱，她與被告交往時，被告曾提出以4000元要求與她性交，但她未有理會。控方指被告事發後有給事主100元，但她沒有接受。



巴基斯坦裔被告Shahid Mohammad Suleman，24歲，被控於2020年1月19日，在八鄉錦田賓館一房間內，強姦案發時25歲的事主X。

著事主在酒店房內等見工

事主X在屏風後作供，她稱透過交友程式認識被告，兩人之後保持聯絡，期間被告曾提出以4000元要求和她性交，但她未有理會對方。兩人之後仍繼續有傾談，X透露工作量多，被告稱可助X覓新工作，並約她在案發日下午4時許在錦上路港鐵站見面。兩人之後坐的士到涉案賓館，被告叫她在房間等待見工。

控方案情續指，X見房間內無一人，拒絕進入，但遭被告拉入房，被告曾一度離開替她買水。X因相信將會有見工機會，因此未有離開。

事後給事主100元

惟被告返回房間後，把X推在床上並強吻她。繼而吻她的胸及用手指插她下體，X曾反抗不果，被告在未有使用安全套下把X強姦。

X遭侵犯後，到洗手間清洗。她之後問被告見工的事，被告未有理會，只給她100元，X未有接受便離開酒店。她之後把事件告知一名任警員的網友，並在網友陪同下報警。

被告稱未談好價錢下性交

被告於同年1月22日被捕，他在錄影會面稱，在網上結織X後，被告提出在酒店性交，X開價5000元，被告還價500元。雖然未談好價錢，兩人還是相約見面，並在酒店房間內性交。他指X同意性交，但因他只支付500元，X要求更多，因而指控他強姦。

案件編號：HCCC330/2020