新冠肺炎｜世衛：免疫力低或接種滅活疫苗人士應打加強劑

世界衛生組織（WHO）12月9日建議，免疫力低或接種滅活新冠疫苗的人士，應接種一劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗加強劑。



世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunization）主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）表示，他們目前繼續支持公平分配疫苗，以及只為有健康問題或接種滅活新冠疫苗的人士，接種第三針加強劑疫苗。

世衛專家之前已曾在10月11日建議，免疫系統較弱且已注射新冠疫苗的人，應獲提供第三劑疫苗，當中包括已完成接種科興或國藥疫苗的年屆60歲或以上人士。

中國科興生物（Sinovac）研發的「科興疫苗」屬於滅活新冠疫苗，它的商品名稱是克爾來福（CoronaVac）。中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，以及印度研發、印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech India）生產的Covaxin疫苗也是滅活新冠疫苗。