新冠肺炎｜研究：病毒會入侵脂肪細胞　或是愈肥愈易出現重症原因

美國、德國及瑞士科學家的聯合研究發現，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）有能力直接入侵脂肪細胞，及感染位於脂肪組織內的其他細胞，這或許說明了為何肥胖的人患上新冠肺炎會有更大機率出現嚴重病症。



美國史丹福大學研究團隊發現，新冠病毒有能力直接感染脂肪細胞，及位於脂肪組織內的巨噬細胞。研究團隊特別在感染逝世的患者身上，從脂肪組織找到了新冠病毒的RNA片段，進一步證明病毒的感染範圍，不限於呼吸道及肺部。

脂肪是人體儲存能量的重要組織，但脂肪還兼顧了內分泌和免疫系統的角色。研究團隊發現新冠病毒在感染脂肪組織內的巨噬細胞後，會產生激烈的炎症反應。

圖為12月8日，斯洛文尼亞耶塞尼采的一間醫院，有患上新冠肺炎的人在ICU接受治療。（Reuters）

這會是一個警示：新冠肺炎帶來的破壞，往往不是病毒的毒性或侵害了多少人體細胞。而是因新冠病毒觸發的炎症反應過份猛烈，導致人體免疫系統攻擊自身細胞造成不可收拾的炎症反應。

若新冠病毒能感染脂肪組織造成發炎，會進一步加劇身體的炎症反應，而且脂肪愈多——愈肥的人，後果愈嚴重。

這或許解釋了為何肥胖的人患上新冠肺炎會有更大機率出現重症，也解釋了為何美國的重症比例特別嚴重。美國是世界上肥胖率最高的國家，大多數美國成年人都超重，42%的人患有肥胖症。

這亦可能代表着因病毒會躲進脂肪組織，患上新冠肺炎的肥胖人士，可能要更長時間才能讓身體完全清除病毒，也意味着由患病至康復可能需要更長時間。新冠疫苗的注射也可能要考慮脂肪比與體重，才能加強免疫效果。

有關研究論文暫時未經評審，但已上載至bioRxiv，供同行參考。