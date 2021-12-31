「溝針」抗體水平差過復必泰72%　孔繁毅：科興未能作加強劑

香港大學醫學院的溝針研究出爐，團隊發現第一針接種復必泰疫苗，第二針轉打科興疫苗的溝針方法不太奏效，打針後6個月的抗體水平跟打兩針科興接近，較打兩劑復必泰疫苗低近72%。團隊領軍人物孔繁毅解釋，科興疫苗未能充當加強劑，強調注射復必泰疫苗作加強劑，抗體水平才會較高，但即使溝針亦非常安全。



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港大醫學院的「溝針」研究招募了123人，參加者的年齡中位數為47歲，30%為男士、70%女士。他們分為三組，分別為兩針接種科興疫苗（科興組）、兩針注射復必泰疫苗（復必泰組）、第一針打復必泰疫苗第二針接種科興疫苗（溝針組）。

經過半年研究終於有初步數據，主導研究的港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅向《香港01》表示，溝針組跟科興組表現相若，復必泰組表現最好。參加者注射首針後56日的抽血樣本抗體水平，團隊以武漢原始病毒株作研究：

．科興組：14.7單位

．復必泰組：136.9單位

．溝針組：26.2單位

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參加者注射首針後6個月的抽血樣本抗體水平，團隊以武漢原始病毒株作研究：

．科興組：7.1單位

．復必泰組：28.8單位

．溝針組：8單位

孔繁毅在研究開始前預計，溝針組的抗體水平中位數，會較接種復必泰組高20%，但結果卻低出近72%。他解釋，溝針組抗體水平未如預期，跟第二針打科興有關，科興疫苗未能充當加強劑將抗體推高，估計跟滅活技術未能有效刺激免疫系統有關，T細胞被科興疫苗刺激後，需要對付病毒不同位置，等同工作量繁多，「訊息好混亂唔得集中，mRNA疫苗（如復必泰）就淨係對付刺突蛋白」，可能集中刺激免疫系統產生反應。

他推斷掉轉溝針次序先打科興後打復必泰，抗體水平可能更高，但應該都低過兩針復必泰疫苗。上述數字均反映抗體水平對武漢原始病毒株的成效，變種病毒Alpha及Delta的結果相近，但Beta免疫逃逸強打針後6個月，復必泰組抗體水平都跌至10單位，溝針組及科興組降近零。

雖然特首林鄭月娥曾表示「抗體唔係話數字越高就一定越巴閉，夠就得㗎喇」，但孔繁毅表示好多專家都證實抗體水平高，保護力越強的關係，建議市民打第三針時以復必泰疫苗作加強劑，抗體水平會較理想，是次研究亦證明溝針非常安全。

團隊以活病毒中和抗體計算，將血清稀釋若干程度後，仍可抑制50%病毒生長，至於要稀釋多少才算合格，孔繁毅稱未有指標，但對流感病毒時，血清至少要能夠稀釋40倍。