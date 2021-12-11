Omicron｜美國抵港者下周一起首7日住竹篙灣　留學生促退酒店費用

新變種病毒株Omicron步步進逼，由於一名美國抵港旅客驗出該病毒株，港府要求下周一從美國抵港的港人，要到竹篙灣檢疫7日，才能到酒店完成餘下14日檢疫。有在美國明尼蘇達州的港人留學生向《香港01》稱，兩個月前已經預訂酒店在聖誕檔期回港，關注首7日涉款3000多元的酒店開支能否退回。



29歲的John在美國明尼蘇達州留學，他今年10月時已經預訂富豪東方酒店21日，涉款1萬多元，預計12月19日聖誕檔期回港，即使要在酒店隔離都可以無時差地跟家人聯絡。豈料政府要求12月13日從美國回港者首7日要到竹篙灣隔離。

John關注早已預訂酒店，7日涉款3000多元的開支會否獲酒店退回，而時有傳出竹篙灣的網絡速度非常緩慢，憂慮未能影響工作及聯絡親友。他又提到Omicron最終都會肆虐全球，若一發現Omicron個案便要將同一出發地人士送到竹篙灣檢疫，是否有足夠隔離設施。

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John稱香港防疫嚴謹，可令港人放心，但政策變化甚快亦無平衡市民需要。雖然美國亦有因Omicron收緊防疫措施，但都只是要求入境者要有陰性檢測等，影響不算太大，市民亦未有受Omicron影響，逐步恢復正常生活，美國人室外不會戴口罩，進入室內場所就會配戴，John出門就會戴口罩。他今年5月在當地接種兩劑莫德納疫苗。

12月13日凌晨零時起，從美國抵港的港人須到竹篙灣檢疫7日，期間每日檢測，之後再到指定檢疫酒店完成餘下14日檢疫。(資料圖片)