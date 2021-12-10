Omicron｜12.13起美國列加強監測區　抵港居民先赴竹篙灣檢疫7日

變種新冠肺炎病毒Omicron全球肆虐，港府今日（10日）公布，因應古巴、科威特和列支敦士登確認發現Omicron個案，將於12月13日凌晨零時起指明古巴、科威特和列支敦士登為A組指明地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

另外，因應在機場的「檢測待行」發現從目前已屬A組指明地區的美國入境的個案帶有Omicron變異病毒株，由12月13日凌晨零時起，21日內曾逗留美國的抵港香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行七天強制檢疫，其後會由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測。



美國抵港旅客機場「檢測待行」驗出帶Omicron

食物及衞生局公布，一名由屬A組指明地區的美國來港的旅客，於抵港在機場進行「檢測待行」的檢測結果呈陽性並確認為Omicron個案。因應該地區有Omicron變異病毒株個案輸入香港，政府將對12月13日凌晨零時或之後抵港的有關人士實施最嚴格的檢疫及檢測安排。於21天內曾逗留美國的抵港香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行七天的強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測。

有關人士其後會由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。此項檢疫及檢測安排現時已適用於從安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、贊比亞和津巴布韋抵港的人士，而美國為首個不是非洲地區但被列為加強對變異病毒株Omicron 監測的指定地區。

因應古巴、科威特和列支敦士登確認發現Omicron個案，將於12月13日凌晨零時起指明古巴、科威特和列支敦士登為A組指明地區，21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。(資料圖片)

古巴、科威特和列支敦士登納A組地區 非港人禁入境

另外，因應古巴、科威特和列支敦士登確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月13日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

當局指，至今為止五宗Omicron輸入個案，均在入境旅客接受嚴格檢疫及檢測措施其間被發現，相關個案及其密切接觸者均被立即隔離，與社區完全隔絕，並不容許有任何接觸，而感染新冠肺炎的病人即使痊癒並符合出院條件後，仍需要接受14天強制隔離。當局強調，為應對變異病毒株，有關措施實屬必要。