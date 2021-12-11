立法會選舉｜李家超籲踴躍投票：是打擊破壞力量最直接方法

立法會選舉將於12月19日舉行，政務司司長李家超今天（11日）發表網誌，指「反中亂港分子」最不想立法會選舉成功舉行，因為不想香港變「治」變「興」，也不想「一國兩制」成功，稱這些破壞力量煽動他人不投票或投白票，歪心不讓選舉獲得成功。他呼籲選民踴躍投票，因為積極投票是打擊破壞力量一個最直接的方法，是不讓破壞力量得逞的必需舉措。



李家超在網誌呼籲選民踴躍投票。 （網誌圖片）

李家超發表題為《踴躍投票 不讓破壞力量得逞》的網誌，指過去立法會成為破壞力量的舞台，透過選舉制度的漏洞，破壞分子進入特區管治架構，不斷拉布，破壞議會秩序，審議法案龜速，刻意拖延撥款申請，企圖拖慢、拖垮政府施政，刻意阻礙「一國兩制」的成功。

不過在《香港國安法》實施，以及在完善選舉制度下，落實「愛國者治港」，能排除破壞力量進入特區管治架構。但破壞力量未完全根絕，很多「外國代理人」仍潛伏在香港，刻意阻撓完善了的選舉的成功落實。破壞力量因被拒諸立法會門外，因此煽動他人不投票或投白票，歪心不讓選舉獲得成功。

廉政公署早前就立法會選舉舉行記者會，指煽惑投白票或不投票即屬違法。（資料圖片／盧翊銘攝）

他舉例指，廉政公署於12月9日拘捕三名人士涉嫌因呼籲不投票或投白票而觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》。上月再拘捕另外三名人士涉嫌干犯同樣罪行。另外，警方日前發現有人於網上社交媒體平台上設立反政府群組，鼓勵參與未經批准集結及三罷行動，並鼓吹市民使用暴力大肆破壞。同時，警方發現有人於該群組或以其他途徑呼籲市民以不同手段杯葛今次立法會選舉。警方於12月8日拘捕四人，涉嫌相關罪行，包括「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」。

他呼籲選民踴躍投票，「以神聖的一票告知世界，今次立法會選舉將會成功舉行」，「愛國者治港」原則成功落實，香港由破壞年代進入建設年代，「因此，積極投票是打擊破壞力量的一個最直接的方法，是不讓破壞力量得逞的必需舉措。」