立法會選舉︱被罵二五仔　田北辰批翻舊帳違中央指令　周浩鼎道歉

立法會選舉進入最後階段，候選人之間的火花愈來愈多，香港電台本周三（8日）舉辦選舉論壇，邀請3名新界西北候選人同場辯論，包括民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰和新思維黃俊瑯，期間周浩鼎炮轟田北辰是「二五仔」，指控田「黑暴時走去搞警察」。



田北辰事後質疑，周浩鼎翻舊帳行為是違反中央指令，破壞君子之爭。周浩鼎接受查詢時說，自己過於激動而翻舊帳，對此深表歉意。



田北辰指中央有規定不能翻舊帳，指周浩鼎行為「落中央臉子」。（資料圖片）

周三論壇上，田北辰指有發展商提出發展私人居屋，問另外兩人意見。田北辰對兩人的答案表示失望，周浩鼎隨即稱：「我今日一條問題都唔答你，因為你做二五仔，今日有個敵人非建制，你唔去問佢，你花時間嚟搞我，你幾次論壇都係咁」，又指要揭穿對方是「二五仔、騎牆派」。

周浩鼎其後又批評黃俊瑯提倡重啟政改，將香港推回政治漩渦，「你嫌香港唔夠衰，你（黃俊瑯）算衰，你（田北辰）都係衰」，再批評田北辰做「幫兇」，「關鍵時間做二五仔，搞返自己人，你有冇品啲啊！」周更指田「黑暴嗰陣做二五仔，搞啲警察未同你計數。」

周浩鼎指翻舊帳因過於激動。（資料圖片）

田北辰：周浩鼎「落中央面」

田北辰向《香港01》表示，今次選舉強調公平競逐、君子之爭，不能翻舊帳，認為周浩鼎的行為非中央樂見，「完善選舉制度就係想提升質素，周浩鼎行為客觀效果係落中央嘅面！」

周浩鼎今日（10日）表示，在論壇上過於激動，而翻了田北辰的舊事，對此深表歉意，「望田生海量包涵」。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。