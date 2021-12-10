立法會選舉｜投票日免費搭車　田北辰憂樂而忘返影響晚間投票率

政府今日（10日）宣布，在19日的立法會選舉投票日，市民將可免費乘搭港鐵、九巴、新巴等公共交通工具。《香港01》就此查詢將參選新界西北地區直選的候選人。



新思維黃俊瑯及實政圓桌田北辰均表示，相信免費乘搭交通工具對吸引市民投票沒太大幫助，田北辰更擔心選民因免費乘車而樂而忘返，錯過晚間投票時機。該區另一候選人民建聯周浩鼎未有回覆。



田北辰擔心選民樂而忘返，晚上太遲前往票站。（資料圖片／鄭子峰攝）

田北辰指投票站與選民居家距離不遠

實政圓桌田北辰表示，難以預料免費乘車安排是否對投票率有幫助，相信投票站本身與選民居家距離不遠，預料推動投票的誘因不大。他分析指，本身決定了不投票的選民，無論如何都不會投票，故影響不大；但本身想投票者，反而有機會因可在日內免費乘車而樂而忘返，「鍾意又可以搭去海怡半島，又可以去第二度食嘢」，最終或錯過晚間到票站投票的時機，甚至影響晚間投票率。

同時，田北辰指，各項公共交通工具的開支龐大，質疑政府是否應該將有關費用償還給各公共交通公司，亦質疑類似的安排在日後選舉是否會延續。

黃俊瑯認為免費乘車與特首日前言論有關。（資料圖片／羅君豪攝）

黃俊瑯：與選舉本身似乎沒有直接關係

新思維黃俊瑯認為，免費乘車安排與特首林鄭月娥日前失言「政府表現好投票率有機會低」的說法有關，相信是補救行為。不過，他認為市民可以乘搭免費交通是好事，只是預料與投票率沒有太大關係，因為大部份市民無需要乘車投票。他形容安排本身奇怪，與選舉本身似乎沒有直接關係，但自己作為候選人亦呼籲市民踴躍投票。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。