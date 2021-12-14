廣華醫院重建　第一期最快明年底啟用　腎科中心容量可增一倍

廣華醫院自2016年開始原址重建，該院內科及老人科顧問醫生麥肇嘉透露，第一期的新大樓有望在2022年底或2023年初啟用，屆時會加強傳染病病房的服務，而腎科中心亦會擴充，現時腎科中心最多只可同時為20名病人洗腎，未來容量有望增多一倍以上。

另外，醫院管理局亦引入一款新型家居洗血機，其體積細小，操作較為簡單，病人只需花兩周學習，便能掌握到如何在家洗腎。



廣華醫院第一期的新大樓（相片左方正興建的大樓）有望在2022年底或2023年初啟用。 相片右方是現時正使用的大樓。左為麥肇嘉醫生、右為病人梁太。 （鄭翠碧攝）

麥肇嘉表示，傳統的家居洗血機大如一部雪櫃，腎病病人需要自行在家裝嵌該儀器，一旦接駁得稍有不妥，就可能會漏氣，加上其操作較為複雜，病人往往需花上三個月才能學懂怎樣在家中自行使用，令部份病人卻步，寧可每隔幾天就到醫院洗腎。

而醫管局自去年開始透過先導計劃引入新型的洗血機（血液透析機），「比起打印機大少少」，雖然成本較高，但易於操作，除了「上針」這個步驟外，病人僅需兩周便能掌握儀器用法，減省護士教導病人的時間及人手，也鼓勵更多病人在家洗腎，尤其是年紀較大的患者，「佢哋信心大咗」。該先導計劃設20個名額，現時仍有餘額，料於2023年檢討成效後會考慮是否落實引入。

麥肇嘉在醫管局工作34年，今年達退休之齡，熱愛臨床服務的他計劃明年1月起重返醫管局擔任兼職醫生，在專科門診診症。他的一名病人梁太在1998年確診腎病，翌年開始要洗肚（腹膜透析），及至2011年更需轉為洗血，每周洗血兩次，每次花5小時。洗腎令她難以離開香港，但2013年她女兒在英國大學畢業，她和丈夫希望能到英國觀禮，惟由於她是乙型肝炎帶菌者，需有獨立的洗血空間，以免交叉感染，女兒為她在當地尋找的洗血中心卻指位置已滿，「本身諗住去唔到，打定輸數啦」。

2013年梁太的女兒在英國大學畢業，在麥肇嘉醫生協助下，她和丈夫終能到英國觀禮。 （受訪者提供）

她將情況告知麥肇嘉，沒料到曾在英國受訓的麥肇嘉竟默默地為她「碌人情牌」，終為梁太爭取到洗血服務，「病房姑娘突然話『你可以起程啦』，（先知）原來麥醫生做咗好多嘢」。心願達成，她和女兒都十分開心，「我個女好開心，因為父母都嚟到，如果我去唔到，我老公都要留喺度照顧我，佢就會好失望。」梁太於2014年接受腎移植後終治好腎病，麥肇嘉今年則獲醫管局頒發傑出員工獎項。