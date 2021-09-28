廣華醫院重建│第一期大樓料後年啟用 研究設行人通道直駁地鐵站

歷史逾50年的廣華醫院正於原址重建，有區議員關注到重建計劃及無障礙通道接駁油麻地港鐵站事宜的最新進展。油尖旺區議員朱子洛早前呈交文件，指出在2017年進行討論時，區議會普遍希望能落實興建無障礙通道，要求交代最新進度，局方回應第一期新大樓預期2023年第一季可以啟用，正研究有蓋行人路通道及無障礙通道直達油麻地港鐵站，預計研究於明年初完成。



廣華醫院的多座大樓分別建於1960及1980年代。（資料圖片）

關注法定古蹟東華三院文物館沉降會否影響進度

廣華醫院位於人口稠密的油尖旺區，為旺角及黃大仙區提供全面的急症醫療服務，其多座大樓分別建於1960及1980年代，本來的空間和設施已不敷應用及不合時宜。醫院分別在2016年和2018年獲立法會財委會批准撥款，2019年第一期拆卸及下層結構工程已經完成，正展開重建計劃第一期的上層結構建築及相關工程。

今日的油尖旺區議會會議中，副主席朱子洛向多個部門提出質詢，問及第一期新大樓的啟用日期、服務設施上有何更新，也提到法定古蹟東華三院文物館沉降問題導致的停工會否阻礙進度。他亦指出，2017年11月30日油尖旺區議會曾提到興建無障礙通道，因此希望相關部門能提供具體方案、日程表，或未能興建的原因和替代方案。

港鐵公司在書面回覆中表示，一直密切留意港鐵油麻地站的運作和各出入口的使用情況，車站亦設有無障礙設施，供有需要人士使用。根據觀察，油麻地站各出入口運作良好，人流暢順，可配合乘客的需要，來往廣華醫院的乘客亦可使用近廣華醫院及碧街的A2出入口。就廣華醫院接駁油麻地站的建議，港鐵指一直樂意與相關政府部門或機構保持溝通，亦歡迎相關部門或機構因應社區發展而加建行人通道或設施接駁港鐵站，就技術問題交換意見。

廣華醫院第一期新大樓預期2023年第一季可以啟用。（廣華醫院網頁圖片）

重建完成後料增加520張病床和10間手術室

食衞局與醫管局則在聯合回應中指出，廣華醫院第一期新大樓預期2023年第一季可以啟用，按計劃，第一期新大樓落成後，相關的臨床服務便會遷入，而第二期主要工程將隨即展開。重建計劃完成後，廣華醫院將會增加520張病床和10間手術室。至於因應沉降事件導致的停工及屋宇署要求之額外預防措施，兩局表示工程承辦商已盡量追回進度，並把對整體進度之阻延縮短至三個月。廣華醫院重建第二期主要工程預計在 2026 年完工。沉降對文物館的結構並未造成影響。現時文物館之沉降讀數仍然在工程團隊之嚴密監察中。從去年6月中旬文物館發生沉降至今，未有再錄得任何沉降。

兩局回應中又指，路政署正就改善油麻地港鐵站至廣華醫院的行人暢達性方案，進行初步技術可行性研究，研究範圍包括連接油麻地站至醫院的行人隧道，有蓋行人路通道及無障礙通道設施，預計研究大概會在2022年年初完成。