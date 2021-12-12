演唱會表演者、觀眾擬須打針　陳肇始：市民勿待強制入處所須接種

日前演藝界別傳出消息，政府擬擴大「疫苗保泡」措施至演唱會，要求表演者及觀眾都要已接種新冠疫苗才可進場。食物及衞生局局長陳肇始今日出席一個活動時，無否認消息，僅稱今日（12日）未有公佈，並呼籲市民切勿等待政府強制進入處所須打針時，才接種疫苗。



陳肇始表示，「疫苗氣泡」早在不同處所推展，至於演唱會等場所是否都要打針才能進入，則稱「今日未有公佈」，但提醒社會勿等當局強制進入處所須打針才接種種疫苗，又指病毒在秋冬季節活躍，為己為人都應該打針。

Omicron來勢洶洶，陳肇始稱專家將會開會討論第三針復必泰疫苗接種安排，而全球目前有超過70個國家納入A組、12個地區列為A+組，香港仍然採取高規格防疫策略。港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，現時全球對Omicron資訊的了解並不足夠，就目前所見，Omicron的傳染性比Delta更高，但毒性較低。長遠而言，必須參考更多歐洲和美國個案。而現時的隔離安排政策較穩妥，如發現Omicron的確較弱，將會建議放寬限制。

瑪嘉烈醫院57歲婦人胸口痛求醫，院方未有為她接駁持續心臟監察儀器，她14小時後離世。陳肇始稱醫院管理局有既定機制處理，會為家屬提供適切協助，個案亦轉交死因庭跟進。

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