疫苗氣泡｜政府預警考慮擴至18類處所　未打疫苗或不能入餐廳堂食

政府晚上公布，將刊憲延續現行社交距離措施的有效期14天，由周四（9日）生效，直至本月22日為止。政府亦考慮在適當時候擴大「疫苗氣泡」適用範圍，推動市民接種疫苗，以進一步加強本港對新冠毒病的防疫屏障。



社交距離措施延長14日 周四起進入食肆要掃瞄安心出行

政府昨日公布，所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的餐飲業務及表列處所，由周四起必須使用「安心出行」流動應用程式的相關安排，並相應調整餐飲業務的運作模式，B類運作模式下可提供堂食服務的時間將延長一小時至晚上10時59分為止。

至於其他現行社交距離措施則維持不變，除獲豁免者外，於指明期間繼續禁止在公眾地方進行四人以上的羣組聚集，戴口罩要求維持不變。

豁免掃安心不適用於酒吧卡拉OK等

根據新安排，65歲或以上和15歲或以下的人士、殘疾人士及其他就此事宜獲政府或政府授權機構認可的人士，仍可用填紙仔代替掃瞄安心出行，但此安排不適用於酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所和麻將天九耍樂處所，也不適用於受第 599F章規管並由香港政府擁有或管理的表列處所。

食物及衞生局發言人表示，新冠肺炎的變異病毒株包括最新的Omicron在全球急速擴散，必須嚴陣以待，採取嚴謹的防疫措施，貫徹「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，以達致「動態清零」的目標。

D類餐廳等屬「疫苗氣泡」措施 三分二食客要打針

政府指，正密切留意疫情發展，視乎是否需要持續大幅提升疫苗接種率，確保特區與內地風險一致，以繼續維持「通關」基本條件。政府亦將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍至所有受第599F章規管的處所。

當局指現時同時涵蓋員工及顧客的「疫苗氣泡」措施，已適用於D類餐飲業務處所、酒吧／酒館，以及多個表列處所包括卡拉OK場所、夜店或夜總會、浴室、派對房間、麻將天九耍樂處所和郵輪。相關措施包括要求處所員工必須完成接種疫苗，經醫生證明不適合接種者則必須定期接受病毒檢測，光顧D類餐飲業務處所的顧客必須有三分之二已接種疫苗，而光顧上述表列處所的市民則必須接種疫苗。

在考慮擴展「疫苗氣泡」時，政府指，會同時考慮適當的豁免安排，如容許未合資格接種或經醫生證明不適合打針人士進入相關處所，並視乎疫情防控需要，考慮進一步放寬「疫苗氣泡」處所的營運限制。