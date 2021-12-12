維港泳2021｜160人未能成完比賽　4人送院　籌委會：水溫低或有關

停辦兩年的新世界維港渡海泳今日﹙12日﹚復辦，疫情關係，今年參與人數由以往的四千人大減，最終只有約1200人參與賽事。另外，賽事由過往一般於10月秋天時舉行，不過今年卻延至12月， 不少選手上水後表示，水溫比較凍，在海中心游泳的確感到吃力，跟有人認為比較影響發揮。

維港泳籌委會主席趙展鴻表示，今年有超過一成參賽者不能完成比賽，認同人數比率較以往多，亦有不少參賽者表示水溫低。



維港泳籌委會主席趙展鴻表示，今年有超過一成參賽者未能完成比賽。（廖雁雄攝）

維港泳籌委會主席趙展鴻表示，今年有超過一成參賽者不能完成比賽，加上不少參賽者表示水溫低，趙認同人數比率較以往多，認為參賽前所有參加者已經達成45分鐘內游畢1500公尺的資格，理應對1000公尺的比賽應付得綽綽有餘，但水溫達28度，今日的水溫則只有21度，有機會影響發揮，但強調今日的氣溫適中，加上海浪不太大，只有大約10公里，適合游水比賽，「今日天氣風和日麗，大風少少但係唔足以影響比賽。」

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4人需由救護車送院全清醒 包括70歲婦

大會公布今年有約160人未能完成賽事或感到不適中途上水，4人則要由救護車送往醫院及留醫診治，當中包括一名中學生、一名年約70歲的女士，大會指他們神智清醒，並無大礙。

約10人未能提供疫苗接種證明被取消資格

此外，趙説，疫情下較以往有較多的參賽規則，當中參與者需要預先接種兩劑疫苗及比賽前進行檢測， 1200人當中，有大約10人由於未能提供疫苗證明而被取消資格，又提到期望疫情穩定，明年可以增加參賽名額，至以往的約3000多人。

沒有選手因穿上不適合圖案或標語泳衣被要求換衫

此外，趙説，今日並沒有發現選手因為穿上寫游標語或不適合的圖案泳衣落水並被要求更換衣物，指大會早前已經向所有參加者發出指引，強調比賽是運動有關，期待發放正能量，不希望有政治意味。