維港泳2021｜母女同堂參賽   最高輩份泳手冀世代相傳：好興奮啊

停辦兩屆的新世界維港渡海泳，今日﹙12日﹚復辦！今晨天未光，大批選手已前往新起點灣仔金紫荊廣場公眾碼頭集合，今屆年紀最大的參賽者為是79歲的梁宛凝，她過往曾參加多次維港泳，對於可以再游維港，她直言：「好興奮啊，隔咗兩年無得游！」

梁宛凝今年更與女兒一起出戰優悠組，兩代同堂參賽，她表示：「以前我daddy游，所以有個好特別嘅感受，希望一代傳一代，我哋個個都繼續喺香港做呢個咁意義嘅事啦。」



79歲泳手：我哋個個都繼續喺香港做咁有意義嘅事啦

還有4個月就80大壽的79歲泳手，與女兒周敏怡是維港泳常客，今日二人攜手參加優悠組賽事。梁宛凝憶述，其父過往亦不時參與渡海泳，受其感染下，希望可世代相傳參與渡海泳：「以前我daddy游，所以有個好特別嘅感受，希望一代傳一代，我哋個個都繼續喺香港做呢個咁意義嘅事啦。」

以前我daddy游，所以有個好特別嘅感受，希望一代傳一代，我哋個個都繼續喺香港做呢個咁意義嘅事啦。 79歲泳手79歲泳手

維港泳2021｜停辦兩屆今重臨 林鄭鳴笛 1500泳手灣仔游到尖沙咀

至於女兒周敏怡亦從小習水，更曾代表香港出賽。她表示，自2011年便有參與維港泳，今次刻意陪同母親參與優悠組，享受賽事。她續稱，疫情下復辦賽事相當難得，對此感到興奮，而且賽道改由灣仔往尖沙咀，形容是較經典的賽道，感受更深刻。

梁宛凝又認為，渡海泳相當有意義，並可代表香港人。她解釋，今年香港運動員於東京奧運獲得佳績，去年又有3名香港執業律師，以游泳接力方式橫渡英倫海峽，認為他們樹立良好榜樣：｢如果我哋勤力、有毅力，同埋望住目標呢，就應該會做得好嘅。｣

林鄭月娥、黃錦星及鄭志剛等嘉賓鳴笛

賽時大約8時15分，由特首林鄭月娥、環境局局長黃錦星、新世界發展行政總裁鄭志剛等人任主禮嘉賓鳴笛。笛聲一響，各賽手便往尖沙咀出發。