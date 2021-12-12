維港泳2021｜停辦兩屆今重臨　林鄭鳴笛　1500泳手灣仔游到尖沙咀

新世界維港泳今早（12日）在疫情下重臨，停辦兩屆後，大會今年採用全新賽道，在行政長官林鄭月娥等嘉賓主持鳴槍儀式後，1,500名泳手分批「逆風」由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，向北游向尖沙咀星光大道，全長約1公里。疫情下的維港泳，所有參與泳手須於比賽日前14天完成接種兩劑疫苗，並於賽前出示陰性病毒檢測證明。

賽事闊別兩年，有奧運級港將亦技癢，今早跳出泳池，與「競賽組」的選手一同下海，當中包兩代奧運飛魚劉彥恩、楊珍美、已退役的三項鐵人男將李致和。另外，東京奧兩銀「飛魚」何詩蓓、桌球女港將吳安儀、兩屆奧運滑浪風帆代表陳晞文、退役殘奧金牌跑手蘇樺偉，以及前「包山王」黎志偉亦會擔任大使，部分人今日亦在現場為泳手加油。



闊別兩年的維港泳，今年終於復辦。今屆新世界維港泳以「浪接浪，一起創」為主題，繼續設有「競賽組」和「優悠組」，名額合共1,500 個。

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「競賽組」在今早8時15分開始，不少港隊級猛將今日亦一同下水，包括2016年奧運泳手劉彥恩及東京奧運代表楊珍美、已退役的三項鐵人男將李致和等。

「優悠組」則緊隨其後，在早上8時35分開始，當中包括1,000名前年已入圍泳手，以及400名新報名的參賽者。

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▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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除了參賽者外，3名受港人熱捧的「明星運動員」亦會以大使身份現身會場，為1,500名泳手打氣，包括兩屆奧運滑浪風帆代表陳晞文、退役殘奧金牌跑手「神奇小子」蘇樺偉、前「包山王」黎志偉。至於同樣是賽事大使、在東京奧運包攬兩面銀牌的「女飛魚」何詩蓓，以及桌球手吳安儀則分別因為在海外備戰，及剛完成賽事、正在隔離，無緣親身為參賽者加油。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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今屆賽事在疫情中復辦，因此主辦單位採取嚴格防疫措施，包括要求入圍的1,500名泳手在比賽前14日或之前（即11月28日或之前），完成接種兩劑政府認可之疫苗；領取選手包當日，亦即活動舉行前48 小時內，接受由主辦單位為泳手免費安排的政府認可病毒檢測，並取得陰性結果；泳手須遞交電子健康申報表，確認賽事前21日（即11月20日或之後）未有離港，以及比賽當日，使用「安心出行」手機應用程式，以進入會場。

另外，大會除了在會場加設大量酒精搓手液、社交距離提示外，亦將在報到處設置體溫監測設備，並在終點設有兩個口罩派發處，以便完成賽事的泳手做好防疫措施。