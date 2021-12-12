Omicron｜全港首研究證復必泰疫苗中和抗體遭削97%　仍有效防重症

新冠病毒新變種病毒株Omicron步步進逼，本港首項針對Omicron的疫苗研究出爐，發現該病毒株大幅削弱復必泰疫苗中和抗體97%，降低疫苗防感染效力，但仍然有效減低患者死亡及重症機會，呼籲長者等高危群組打針及注射加強劑。



（圖左）低倍電子顯微鏡下感染新型冠狀病毒Omicron變異株後的猴腎細胞（Vero E6）。照片顯示細胞受損，腫脹囊泡，囊泡內含有黑色小病毒顆粒。（圖右）高倍電子顯微鏡下受感染的Vero E6細胞。照片顯示病毒顆粒，其表面呈現皇冠形的刺突蛋白（見紅框）。（香港大學醫學院提供）

抗體水平降至僅10單位

全球正研究Omicron病毒株的傳染力及殺傷力，香港大學及中文大學醫學院攜手研究，將10名已打齊兩針復必泰疫苗人士一個月內的血液，測試武漢原始病毒株及Omicron，團隊認為當時血液中的抗體水平應該是最高，結果中和抗體分別為320單位及10單位，相比之下即Omicron削弱復必泰疫苗中和抗體97%。

團隊成員港大公共衞生學院病毒學講座教授裴偉士表示，結果反映疫苗對Omicron突破性感染保護力顯著降低。另一成員中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌就稱，抗體儘管重要，但畢竟只是其中一項免疫反應，另一項是細胞介導免疫，而這是不太可能受到Omicron變異株的影響，強調疫苗對死亡及重症仍有保護作用，所有合資格人士應及早完成接種，而高危群組包括長者、免疫力低或患有慢性疾病如糖尿病、高血壓的人士，應及早接種加強劑，下星期會測試已注射加強劑人士的血液，期望可提升保護力。

團隊亦會進行Omicron對科興疫苗保護力影響的研究，並在日內完成，團隊表示參考過去的研究結果，科興疫苗殺滅病毒的抗體水平較復必泰低，估計Omicron可能令科興疫苗喪失相當多的保護力。

▼香港健康碼推出 為通關作準備▼

