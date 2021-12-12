Omicron｜英國專家：不採取措施5個月後或逾7萬人染疫死亡

英國專家組部門警告，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種Omicron（奧密克戎）可能在2022年1月前引發大規模感染。若不採取措施應對，未來5個月將可能在英格蘭造成2.5萬至7.5萬人死亡。



英國倫敦衛生與熱帶醫學學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）在12月11日發表研究報告，預測Omicron變種感染狀況。根據預測模型，最悲觀的情況時，到4月底將有50萬人因感染新冠肺炎住院，每日住院人數可能是2021年1月峰值的兩倍。

感染的數量將取決於Omicron多大程度突破疫苗的保護，以及接種加強劑後在增強免疫力方面的效果如何。

圖為11月28日，英國倫敦西敏橋的行人。（Reuters）

截至11日，英國新增逾5.4萬宗確診個案，其中有633人感染Omicron變種病毒。專家表示英格蘭地區感染Omicron的人數正以倍數增長，預料Omicron將成為主流病毒。

為應對新一波疫情爆發，英國政府收緊限制措施，包括要求大多數室內環境必須戴口罩，進入夜店或參與大型公開活動出示所須疫苗證明，並敦促人們盡可能在家工作。