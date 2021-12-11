Omicron｜港府：正確認台灣個案詳情　考慮需否收緊登機檢疫要求

新冠肺炎新變種病毒Omicron在全球快速蔓延，港府今日（11日）公布，因應塞浦路斯、約旦及黎巴嫩確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月14日凌晨零時生效。於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。

當局又指，正確認台灣發現的Omicron輸入個案的詳情，並會繼續密切留意當地疫情，考慮是否有需要進一步收緊相關的登機、檢疫及檢測要求。



食物及衞生局表示，按全球最新新冠肺炎疫情發展，將於12月14日凌晨零時起指明塞浦路斯、約旦及黎巴嫩為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

當局指，於21天內曾逗留上述地區的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

▼6月29日，市民由英國抵港▼

