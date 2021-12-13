Omicron｜許樹昌料需縮短第二三針相距時間　強調疫苗仍能防重症

香港大學及中文大學醫學院研究顯示，新變種病毒株Omicron大幅削弱復必泰疫苗中和抗體97%，降低疫苗防感染效力。不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（13日）在港台節目《千禧年代》雖復必泰在Omicron下，中和抗體由320單位下跌至10單位，但疫苗引發的T細胞反應仍有效減低重症和死亡風險。



新冠病毒新變種病毒株Omicron有較多突變。（資料圖片／鄭子峰攝）

Omicron雖削復必泰中和抗體 許樹昌：仍能有效預防重症及死亡

許樹昌指，香港大學及中文大學醫學院早前分別招募接種復必泰及科興疫苗的人士，研究他們於接種後兩針疫苗後一個月、當抗體水平仍高的時候，測試對武漢原始病毒株及Omicron的中和抗體水平。當中接種復必泰人士於Omicron影響下，中和抗體水平由320單位下跌至10單位，而一般需要最少25單位才足夠起作用。不過，他指疫苗引發的T細胞反應，亦能有效預防重症及死亡。

料第二代疫苗不會即時推出市場 籲市民打針不應等

他指，輝瑞藥廠報告顯示打第3針復必泰後，中和抗體水平將可跳升25倍，而以色列亦有數據顯示第三針可令抗體水平跳百倍，而英國亦有研究顯示打第三針後保護力可升70%。他指，料生產第二代疫苗後不會即時推出市場，認為市民不應等。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

因應Omicron爆發料 首要推高首兩針接種率

衛生署轄下的科學委員會將於本月23日開會，許樹昌指現時仍未有議程，不過料將會討論有關第三針的接種安排。他指，因應Omicron爆發情況，料需要縮短接種第二針及第三針的時間，不過兩針相距時間需要開會決定。以色列已準備接種第四針，他指本港現時爆發風險不高，首要為推高首兩針的接種率及推行接種第三針的安排。

未來數周可初窺Omicron致重症情況 孔繁毅：比率高將會好頭痛

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，新變種病毒株Omicron於歐洲爆發，料於未來數周可以看到重症情況，若傳播性高但較少重症料與流感病毒相似，不過若重症比率高將會「好頭痛」。