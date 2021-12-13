調查：85%內地家長願送子女來港升學　北部都會區具吸引力

移民潮下，本港縮班殺校危機漸起，但另一邊廂，有移民顧問公司調查發現，85%內地受訪者會考慮讓其子女赴港升學，當中近75%受訪者考慮讓小朋友入讀香港的國際或私立學校。

疫情下海外升學或受入境限制影響而暫緩，美聯移民顧問指出部分內地客因而轉投香港，相信優秀人才入境計劃配額增加，《施政報告》推出北部都會區藍圖，令移居香港或升學的吸引力上升，建議政府放慢殺校步伐。



美聯移民顧問在12月1至4日透過微信及微信群組訪問旗下内地客戶有關子女在港升學意向，收到390份回應，大部分持有投資移民簽證，三成人居於香港。

升學顧問：內地競爭大 來港作負笈海外踏腳石

被問及「如有子女會否打算到香港升學」時，85%受訪者表明會考慮，美聯升學顧問高級經理朱恩賢認為，可能與近年內地生學習競爭愈趨激烈有關。參考內地高考數據，每年約1000 萬名内地生參與高考，只有約16%獲本科取錄，進入重點大學如北大、清華等考生僅佔總體近1%至2%，不少家長有意提早讓子女到港升學，投入更佳學習環境，為未來到海外升學籌謀。

香港教育環境、完善制度及國際化教育氛圍吸引內地家長

此外，近四成受訪者表示，會於「大學/大專階段」到港讀書，選擇「中學階段」亦佔30%，而選擇「小學階段」及「幼稚園階段」各佔17%及16%。至於學校類別方面，逾半受訪者選擇「國際學校」，約兩成受訪者選擇「私立學校」。朱恩賢估計，內地家長考慮趁子女年幼時來港就讀，同時願意提供資源，選擇國際或私立學校入讀，主要是他們向來喜歡香港教育環境、完善制度及國際化教育氛圍。

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「封關」無阻香港八間大學內地新生增長

根據大學教育資助委員會資料顯示，由 2017/18年度起，獲本港「八大」錄取的内地新生總人數持續上升，由2017/18年度的3,405人，連升三個年度至 2020/21年度的4,168人，增幅逾兩成。即使受「封關」影響，本年度内地新生按年增幅仍有約一成，有見及内地大專生佔香港總學生人數比例增至約一成，美聯移民顧問認為反映香港教育環境對內地家長及學生具吸引力。

自2017年起，獲批學生簽證來港的內地學生人數，同樣連續三個年度上升，每年增幅均錄得雙位數，由2017/18年度錄得的20,361人，增至2020/21年度的32,332人。但是，數宇增幅在2019年後出現減速。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷估計，社會運動後，對子女到港讀書感到擔憂，但隨社會漸趨穩定，增長會重新上升。

3成受訪者會考慮北部都會區學校 倡港府減殺校步伐

面對本港出生率低和移民潮影響本港長期學齡人口結構，鄭認為隨疫情放緩、未來大灣區融合、跨境婚姻，以及北部都會區發展等，相信中港恢復正常通關後，對本港讀書升學的需求有機會大幅攀升，建議政府放慢「殺校」步伐。

朱恩賢亦補充指，多了內地客選擇香港，主要因為外國疫情未受控及入境限制而暫緩海外升學，同時為未來到海外舖路，但相信優秀人才入境計劃年度配額增至4000個，日後北部都會區講求港深融合及出入境便利，對他們而言亦具吸引力。他又認為，即使是政府學校，近三成受訪者指會考慮，相信仍可填補移民潮後的空缺。