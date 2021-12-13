移民潮下棄養增半　義工變調解員勸三思：唔想畀主人覺得咁容易

不少人將寵物視為家人，但往往在遇到困難時，最先會選擇放棄家中愛寵。有機構指，在移民潮下棄養寵物的個案大增五成，而昂貴的醫療費亦是其中一個因素。擔任動物義工已七年有多的Yvonne表示，香港的主人常「恃住」有動物機構善後，動輒便想將寵物交託，因此義工們常會化身「調解員」，軟硬兼施地用不同角度和技巧勸主人三思，「唔想畀啲主人覺得咁容易」；她又呼籲主人考慮及早購買寵物保險，為寵物日後的醫療需要做好打算。



走入荃灣LAP（保護動物慈善協會）領養中心，有狗狗會立刻湊近閘門，也有的會馬上躲在角落，靜靜觀察人們的一舉一動。這裏現時有約20多隻不同品種的狗隻，大多是由機構從不同渠道接收回來、正待領養的，而中心的恆常義工只約七人。「我哋啲狗全部都唔入籠，救返嚟盡量一路出（找領養家庭），雖然中心係有啲困難，但個領養率算唔錯嘅。」Yvonne說道。

擔任動物義工已七年有多的Yvonne表示，香港的主人常「恃住」有動物機構善後，動輒便想將寵物交託。（呂諾君攝）

Yvonne的正職與市場營銷和投資有關，她自2015年起加入LAP，在工餘時間抽空幫助狗狗。由最初做前線義工，到現時她主要處理海量的領養工作，深入了解每個領養申請者的背景、條件，如接到緊急反映，間中也會自發出動「救狗」，「我哋冇rescue team（拯救隊），幫到手嘅有時我會自己去睇。有時啲主人只係撠住個位，我哋做調解員開解下，結果可能比就咁收走隻狗仲好。」

義工堅持要主人繳付離世狗隻火化費用

談到近期的個案，Yvonne指一隻名為Coco的大型犬令她印象深刻。她憶述，主人將Coco帶到診所時，牠已有全身肌肉流失、缺水、牙齒牙肉發炎到面部潰爛、鼻腔發炎流膿等嚴重問題，「診所朋友同我講，個主人唔肯畀醫療費，話張單好貴。朋友同我商量後，我哋勸到個主人簽棄養書，將隻狗轉畀我，用個人名義去幫隻狗醫。」雖然最後Coco仍是離世了，但Yvonne堅持要主人前往拿回Coco骨灰及繳付火化費用，「負返最後責任。」

但好多人又唔會選擇放棄生活中某啲嘢，最先就諗要放棄隻狗。 LAP動物義工Yvonne

建議主人為寵物買保險

「好多人有個心態，以為有動物機構所有嘢就好容易，去到一個位覺得搞唔掂隻狗，就掉晒啲狗畀機構自己唔去醫。」Yvonne指，曾遇過有主人哭着說不捨得狗狗，叮嚀她一定要為狗狗找到好家庭，「但好多人又唔會選擇放棄生活中某啲嘢，最先就諗要放棄隻狗。」當中醫療費用也是一大考慮因素。Yvonne也深明寵物的醫療費高昂，她以往曾養過五隻臘腸狗，當中有四隻腰骨都出現問題，每次的手術費都要數萬元，當時獸醫建議她分期付款，「其實BB出世都會買保險，唔通等寵物有病時先諗咩？」

在移民潮下，Yvonne指接到的棄養寵物的個案多了五成，而當中有一隻已年屆12歲的狼狗，Yvonne故意要其主人在移民前先找寄養家庭，待至有人領養才前往接收。一星期後，狼狗的主人竟然再次聯絡Yvonne，表示「都係唔捨得」，要帶同狼狗一起到美國生活，「𠵱家咪生活得幾開心，有時係要觀察一下，啲主人有一刻轉唔到出嚟就會係咁。」她又指，會建議領養狗隻的主人購買寵物保險，同時希望一班關心寵物的人能一起推動，讓大家都能學懂對寵物負責任。