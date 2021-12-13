增2宗輸入個案　兩名英國返港病人驗出帶Omicron　病毒量高

全球疫情反覆，今日（13日）再增2宗輸入個案，兩人分別從非洲和巴基斯坦抵港，均是在檢疫期間確診，兩日均上機前已接種兩劑疫苗，從巴基斯坦抵港的75歲男子更在檢疫期間被驗出帶有L452R變種病毒；初步確診則少於10宗。

另外，衞生署公共衞生化驗服務處為昨日（12日）的輸入個案進行基因排序分析後，發現從英國抵港的62歲男病人（#12490）和50歲女患者（#12491），均帶有Omicron變種病毒，他們沒有病徵，上周五（10日）入院後的檢測Ct值少於30，亦即病毒量高，亦對抗體呈陽性反應。

本港累計錄得7宗Omicron個案，衞生防護中心強調，7宗個案均在機場或檢疫期間確診，並無引起社區爆發。



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新增的兩宗確診個案中，其中一人為50歲男子（#12495），上周五（10日）從坦桑尼亞、南非及肯尼亞經多哈，轉乘卡塔爾航空QR818航班抵港，屬於加強監測A組地區。他抵港後要先到竹篙灣檢疫中心隔離，至昨日（12日）出現咳嗽病徵，亦即在第二日樣本便告確診。他無同行人士，而離港前，曾先後在4月16日和5月7日，打齊兩針復必泰疫苗。

另一宗確診個案則是從巴基斯坦抵港的75歲男子（#12496），他上周二（7日）在杜拜轉乘阿聯酋航空EK384航班抵港，及後在荃灣香港遠東絲麗酒店隔離檢疫，一直無病徵，至第5日樣本才對病毒呈陽性，並被驗出帶有L452R變種病毒。他先後在7月5日及7月17日，在巴基斯坦接種兩劑科興。

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另外，衞生防護中心亦披露昨日（12日）其中兩宗輸入個案的最新詳情，分別是乘搭國泰航空CX252從英國返港的62歲男病人（#12490）和50歲女患者（#12491），他們上周五抵港後，便在機場被驗出對病毒呈陽性。中心指，他們均無病徵，上周五入院後的檢測結果顯示，其Ct值低過30(即病毒量高)，對抗體呈陽性反應。衞生署公共衞生化驗服務處的全基因組測序分析結果，確認兩人帶有變種病毒Omicron。

衞生防護中心表示，本港累計共錄得7宗涉及Omicron的個案，強調全部個案均於機場禁區，或在檢疫酒店內確診，並無出現社區傳播。除昨日的兩宗個案後，其餘5宗涉及Omircon的個案包括，兩宗與南非相關（#12388、#12404），兩宗與尼日利亞相關（#12432、#12433），以及一宗與美國相關（#12478），