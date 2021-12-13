新冠疫苗｜死於心肌炎婦曾打復必泰　孔繁毅形容罕見　倡大腿接種

一名66歲婦人今年7月接種首劑復必泰疫苗，16日後離世，解剖證實死於心肌炎。新冠疫苗臨床事件評估專家委員共同召集人孔繁毅今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，由於死者心臟肌肉組織內有可導致心肌炎的細小病毒，但未能在心臟細胞內找到，因此不排除由疫苗引起。他指個案屬罕見，建議應不分年齡於前大腿肌肉接種疫苗會較穩妥。



新冠疫苗臨床事件評估專家委員共同召集人孔繁毅。（資料圖片）

一名66歲婦人今年7月接種第一劑復必泰疫苗16日後離世，「新冠疫苗的安全監察報告」指，解剖結果證實死因為心肌炎。新冠疫苗臨床事件評估專家委員共同召集人孔繁毅指，細小病毒感染可以導致心肌炎，而該個案的女死者為長期病患，於她的心臟肌肉內有找到細小病毒的基因，不過於心臟細胞內則沒有細小病毒基因。

由於過往均需要於心臟細胞內找到病毒去確認心肌炎由細小病毒引起，但今次未能在死者心臟細胞內找到，加上個案於打針至入院的時間在14日內，因此不能排除由疫苗引起心肌炎，將個案判定為Ｂ類。

大腿肌肉接種需克服行政困難 建議容許接種者選擇

他指個案罕見，建議應不分年齡在前大腿肌肉接種會較穩妥，因抗原從大腿到心肌的機會較低。不過，他指要克服行政上困難，包括要每個人著短褲等，認為可容許接種者選擇在手臂或大腿接種，不過需要先說明手臂接種的風險較大。