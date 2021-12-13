反修例風波1949宗投訴警察　警無編號涉用手機反拍市民　投訴屬實

2019年爆發反修例風波，監警會反修例報告向警方提出52項建議。警方今日（13日）表示，至今收到1,949與反修例有關投訴，涉9,143名投訴人；監警會指出，當中618宗須匯報投訴中，已通過123宗全面調查，主要為輕微指控，當中有警長被拍攝沒有展示編號，亦有警員被指貌似用手機反拍市民遭投訴。



2019年爆發反修例風波，警方表示，收到1949與反修例有關投訴。（資料圖片）

投訴警察課特別調查隊高級警司陳惠明指出，截至今年11月24日，與反修例事件有關投訴有1,949宗，涉9,143投訴人，當中618宗須匯報投訴，涉及673名投訴人；須知匯投訴有1,331宗，涉8,470名投訴人，輕微及嚴重投訴分別有358宗及260宗。

陳指有68宗尚未提交監警會，當中40宗有案尚待處理，20宗仍在調查，其中13宗剛完成案件審理有待調查，其餘8宗仍在寫報告。

警長尖沙咀執勤沒展示編號及呼號

監察會秘書長梅達明指出，618宗須匯報投訴中涉1,109宗指控，當中123宗已獲通過的全面調查，涉及185個指控，主要是輕微指控，有19項獲證明屬實。近月新增證明屬實個案發生在2019年11月17日，一名記者在尖沙咀交更，期間遇到一隊警員，指屬於警防線，記者影下片段顯示一名警長沒有展示編號和行動呼號，獲證明屬實；2019年8月5日荔枝角人行天橋上，有警長和警員與市民有爭執，市民用手機拍攝，一名警長及警員就舉手機貌似拍攝對方，兩人沒有展示編號，及行為不恰當，兩個指控獲證明屬實，及一項屬未經舉報但證明屬實。

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律政署派兩名高級律政司到警隊提供意見

就監警會提出52項建議，投訴及內部調查科總警司歐陽敏儀指出，至今已完成39項，累計70項新措施，其中新完成的兩項建議，明年首季律政署會派兩名高級政府律政司到警隊，在行動和政策提供法律意見；警方亦已會見23個傳媒機構，經諮詢後傳媒認為毋須訂立共同工作守則，因此警隊將會加強傳媒聯絡隊人手和訓練等。

外界關注2019年7.21元朗事件當晚，999報案中心超負荷。梅達明表示，警方已提出改善措施，市民在報案後會有預設錄音通知當日有甚麼重大事故，如有重要事件，具經驗的專責小組會作出分流到不同分區應接，但梅強調，7.21當晚10時半至凌晨有3.3萬電話打入，「如果有人處心積累打爆你個call，無論甚麼改善都不可能接聽3萬多個電話，呼籲打爆電話的行為是不對的」。