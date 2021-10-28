監警會｜被捕者肺炎亡　家屬投訴未獲足夠衣物　警員疏忽職守屬實

監警會向立法會提交2020/21年度工作報告，當中交代一宗投訴個案，一名涉嫌「管有危險藥物」的被捕人，在帶返警署後被負責案件的警署警長檢去身穿的長褲作證，但只獲發一條「私伙」短褲替換。

被捕人兒子翌日帶一套衣物到警署，惟警員在未有解釋下只收取外套。當被捕人上庭時，卻被發現沒有穿外套。及後被捕人雖獲准保釋，但同日不適入院，兩日後因肺炎離世。



投訴人質疑，事主死因與警方在羈留期間沒有提供足夠衣物所致，涉事警員疏忽職守「獲證明屬實」；投訴警察課亦向涉事警署警長，新增一項「未經舉報但證明屬實」事件，涉沒有盡力提供同類衣物，並不恰當。



監警會認為，警方有必要檢視檢取被捕人士必要衣物後的措施。（資料圖片）

根據監警會文件顯示，投訴人的父親被發現褲袋內藏有危險藥物，以涉嫌「管有危險藥物」被捕，帶返警署調查。案件主管為一名警署警長，他同時是警署值日官，該名警署警長指示檢取投訴人父親的長褲作為證物，並將一條私人短褲交給他替換。

一名警員疏忽職守「獲證明屬實」

投訴人翌日帶同一件外套、一件裇衫及一條牛仔褲到警署，但一名警務人員在未尋求警署警長指示下，只接收了外套，沒有解釋拒絕接收裇衫及牛仔褲原因。

當投訴人父親被押上法庭應訊時，投訴人發現父親並沒有穿上外套，父親其後雖獲法庭批准保釋，但同日不適送院，兩日後因肺炎離世。投訴人認為，父親死因有可能是在警署羈留期間，未獲警方提供足夠衣物所致。投訴人尤其不滿涉事警務人員拒絕接衣物，而又沒有任何解釋，亦沒有尋求案件主管指示。

由於涉事警務人員疏忽職守，沒有按照既定程序先尋求案件主管指示，才決定是否接受投訴人提供額外衣物的要求，因此指控被分類為「獲證明屬實」。

警長沒盡力提供同類衣物被指不恰當

而投訴警察課亦向警署警長新增一項「未經舉報但證明屬實」的指控，認為警署警長在檢取長褲時理應考慮必要的跟進安排，例如警方是否可以提供同類的替換衣物；是否可以安排被捕人士的親屬，為其提供同類的替換衣物。

若果沒有合適的替換衣物可提供，是否可以為長褲拍攝照片就足夠，而毋須檢取長褲。涉事警署警長在檢取長褲後，只把自己的短褲給予對方替換，而沒有盡力為對方提供同類衣物，此舉並不恰當。

監警會建議考慮警署存放後備衣物

監警會認為，個案充分顯示有必要制訂具體指引，說明檢取被捕人士必要衣物後的跟進行動。從預防投訴的角度出發，警方有必要檢視現行措施，並建議警方制訂指引及程序，包括當檢取被捕人士的必要衣物後，警務人員應如何處理，應通知何人，及由何人負責決定檢取衣物。警方亦要考慮為被捕人士提供合適的必要衣物作替換時，須作何等安排。

監警會亦要求警方考慮採取額外措施協，助前線警務人員處理特殊情況，例如被捕人士沒有家人或朋友可為其提供衣物，又或者警方在售賣衣服店舖非營業時間檢取衣物，須考慮在警署存放後備衣物，以應付緊急需要的可行性。

警方接納監警會建議，將檢視現行指引及程序，並作出必要的修訂。監警會將繼續跟進警方的行動，以及相關指引和程序優化後的落實情況。