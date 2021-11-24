01消息｜監警會主席王沛詩元旦接任港大校委會主席　李國章退任

《香港01》獲悉，香港大學校務委員會主席李國章，將於今年12月31日完成兩任共6年的任期後卸任，由獨立監察警方處理投訴委員會主席王沛詩接任。王沛詩為大律師，她是行政會議員成員、建制派「班長」廖長江的妻子。她於去年3月獲委校委會邀請加入校委會，任期為三年。知情人士指出，王一真都與港大有合作，故對港大並非完全不熟悉。



料將一人兼任三個公職主席

政府今年5月28日宣布委任王沛詩為監警會主席，任命由6月1日開始，為期兩年，接替任期屆滿的梁定邦。王沛詩為執業大律師，擔任最低工資委員會主席，任期至2023年2月底。據了解，政府已決定由王沛詩接任港大校委會主席，由明年1月1日起生效，料任期為三年。

王沛詩同時身兼多個公職，現任醫管局成員，過去曾擔任僱員補償援助基金管理局主席、平機會委員，去年3月獲委任為港大校務委員會委員。

王首次於6月出席監警會會議時，指會以證據為依歸作原則，在有充分證據的情況下，監警會定當指出，但若有無理或虛假投訴，監偎就會保護警員免受惡意攻擊，她當時未有回答記者提問就離開。

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李國章任任發生陳文敏選副校長風波

將卸任的李國章曾任中大校長及當時的教育統籌局局長。他於2015年3月獲時任特首梁振英委任為港大校委會成員，當時正值港大副校長任命風波，時任法律學院院長陳文敏獲推薦出任港大副校長（學術與人力資源），但遴選過程膠着。在風眼下被委任為港大校委會成員，李國章早被質疑有政治任務，而校委會會議的錄音外洩，透露李國章曾在會上質疑陳文敏沒有博士學位，又指其出任法學院院長只因他是「nice guy」（好人）。最終陳文敏被否決出任港大副校長。

2015年7月28日，大批港大學生及校友衝入港大校務委員會，要求委員就副校長任命一事交代，李國章成為矛頭之一，其後時任港大學生會主席馮敬恩因曾稱「隊冧佢」，被控刑事恐嚇李國章，最終馮脫罪，但「公眾地方作出擾亂秩序」交替控罪罪成。

《憲報》6年前提早外洩李國章任主席公告

李國章由獲委任為港大校委會成員後，已被指是舖路接替同年退休的梁智鴻任港大校委會主席。政府於2015年12月31日凌晨刊憲宣布由李國章出任港大校委會主席，但當時在官方公布前，早有網民流出任命《憲報》的網站連結。

前港大校長馬斐森於2014年上任，不足3年就請辭，坊間有傳是自陳文敏事件後，二人在校委會上持不同意見。當時曾傳遴選新校長的最後階段，為港大醫學院院長梁卓偉與張翔之爭，最終張翔獲薦，梁卓偉近日亦請辭院長一職，改到賽馬會任慈善及社區事務執行總監。

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李國章主持校委會通過炒戴耀廷

「佔領中環」發起人、前港大法律學院副教授戴耀廷被褫奪教席，亦與李國章領導的校委會有關。戴耀廷因佔中案被判囚，校方成立「探討充份解僱理由委員會」審視，由首席副校長王于漸擔任主席，歷時9個月的調查後，委員會向張翔提交報告，並尋求港大教務委員意見，結論是認為戴的行為不當，但不認為是解僱的理由。不過，港大校委會無視教委會建議，以18比2的大比數通過即時解僱戴耀廷，引起公眾批評校委會無視程序公義，踐踏大學的學術自由及自主。

▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼



港大學生會評議會於今年7月通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」議案，事後學生會撤回議案、鞠躬道歉並請辭，但校方仍宣布不再承認港大學生會在校內角色，警方國安處入校搜查。李國章當時接受報章專訪，明言事件不可鞠躬認錯了事，會按大學規則審視事件對港大聲譽及安全的影響，研究如何跟進，其後校委會勒令禁止出席該次會議的評議會成員、即約 40 學生踏足校園及使用大學設施和服務。