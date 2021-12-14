強制檢測｜完成檢疫菲傭初確診　荃灣千色匯II等16地點納強檢

食物及衞生局周一（14日）深夜發出強制檢測公告，總共有16個地點上榜。其中有4個地點涉及一名11月17日抵港外籍家庭傭工，抵港時在機場檢測結果呈陰性，於竹篙灣檢疫中心6次檢測亦呈陰性，但後來在社區檢測中心進行檢測呈初步陽性，病毒量低，惟帶有N501Y變異病毒株。

另外4個地點涉及一名33歲男病人，12月11日由香港經航班NH812前往日本，抵達檢測結果為陽性。

此外，因應早前一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處5個地點的人士需要再次進行檢測。另外，有3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。



▼12月13日強制檢測公告詳情▼



外籍家庭傭工曾接種一劑强生疫苗

初步確診輸入個案涉及一名34歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班宿霧太平洋航空5J272於11月17日從菲律賓抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。她於指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）進行強制檢疫的六次檢測，結果亦呈陰性。她於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。

染疫外籍家庭傭工於12月8日完成強制檢疫後居於青衣永倫800酒店。（資料圖片）

她沒有病徵，但於12月12日根據強制檢測要求，在社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性，但病毒量低（Ct值大於30），並確認帶有N501Y變異病毒株，初步化驗結果顯示個案帶有Alpha變異病毒株機會較大，中心公共衞生化驗服務處會繼續進行全基因組測序分析，以排除帶有Omicron變異病毒株，個案的流行病學調查仍在進行中。她在7月29日於菲律賓接種一劑强生疫苗。

中心表示，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，包括永倫800酒店、荃灣號昌耀大廈大家樂、荃灣千色匯 II及荃灣麗城花園麗城薈霍建中康健醫務中心。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

33歲男病人離港前居於紅磡都會海逸酒店

另外，中心於12月12日接獲日本衞生當局通報一宗於日本確診的個案，涉及一名33歲男病人。他於12月9日在香港進行檢測的結果為陰性，12月11日由香港經航班全日空航空NH812前往日本，抵達當日進行的2019冠狀病毒病檢測結果為陽性。他沒有病徵，並沒有接種新冠疫苗，離港前居於紅磡都會海逸酒店。

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為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告，包括都會海逸酒店、太古廣場滙豐日夜理財中心及卓越理財中心、統一中心3樓運輸署香港牌照事務處、紅磡置富都會7樓敏華冰廳，任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

受檢人士若在12月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3間學校納入強制檢測公告

另外，有3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括日出康城領都 L1幼稚園座柏禮頓國際幼兒園／柏禮頓幼稚園、華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園、英藝幼稚園（將軍澳），為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。