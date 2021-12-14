小學播南京大屠殺教材片惹爭議　張勇邦：唔需要過份找責任誰屬

教育局早前建議全港中小學籌辦南京大屠殺84周年悼念活動，保良局香港道教聯合會圓玄小學於上周四（9日）德育堂上，向小一學生播放「南京大屠殺」教材影片，當中涉真實戰爭片段，惹起爭議。



資助小學校長會名譽主席張勇邦，今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，教育局今次提供的教材，雖然沒有細分適用年級，但學校處理教材時，應該有較高的警覺性留意其適用度。



他認為今次屬個別事件，教育局及學校都有進步空間，大眾「唔需要過份找責任誰屬」，又指將歷史事件呈現有一定難度，校方及局方都需要再審視相關的教材，思考來年的做法。



保良局香港道教聯合會圓玄小學播放南京大屠殺紀錄，惹起社會關注。（梁思行攝）

教育局指，向全港學生提供教材時，並無硬性規定，所有學校無差別地向所有班級學生播放有關真實內容，學校會按校情及專業判斷，靈活採用有關教材。

張勇邦：學校應留意教材適用度

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，教育局今年首次建議全港中小學，籌辦南京大屠殺84周年悼念活動。張勇邦認為，教育局及學校都需要再審視相關教材，思考來年做法，例如增加教材上的準備等，以及因應小朋友認知程度和不同年齡階段，準備教與學材料。

資助小學校長會名譽主席張勇邦指，教育局今次提供的教材雖然沒有細分適用年級，但校本在處理教材時，都應該有較高的警告性留意其適用度。（資料圖片）

張相信，今次屬個別事件，教育局及學校都有進步空間，大眾「唔需要過份找責任誰屬」，又指將歷史事件呈現有一定難度，「家長唔好太苛責學校、局方」，亦毋須過份憂慮。張指，其任教的小學並無播放相關片段，因為紀錄片畫面較為真實，部份成年人觀看後，可能亦會感到不安，故決定不播放。學校另有安排德育及國民教育主任，於早會時段講解歷史事件內容、背景，以及國民身分認同等問題。

張勇邦續說，教育局於上月22日發通函提供活動建議，認為學校同一時間可能需要準備不同活動，加上每個老師對於歷史認識、審視教材上亦有差異，若當局給予更多時間讓學校及老師備課會更好。