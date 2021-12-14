羊村繪本案｜質疑國安法保釋條文不適用　女被告上訴至終院被拒

撰文：李慧娜
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前香港言語治療師總會的5名成員，被指出版的3本兒童繪本中，包含涉及引起憎恨及藐視特區政府的言論而被控。案中各被告曾多次要求保釋被拒，總會前理事伍巧怡早前就被拒保釋上訴至終審法院，並爭議控方現只以《刑事罪行條例》作出起訴，質疑《港區國安法》的保釋條文是否適用他們的案件。終院早前已拒絕其申請，今（14日）下判辭解釋，指《基本法》第23條與《國安法》合併解讀後，認為本案罪行構成危害國安的罪行，故國安法的保釋門檻亦適用於本案。

女被告伍巧怡（28歲，理事）被指於2020年6月4日至2021年7月22日期間，在香港串謀和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發布、分發、展示及或複製活動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。

質疑國安法條文是否合用於非國安法案件

伍提出法律問題指，《國安法》保釋條文是否適用於非《國安法》罪行，包括本案涉及的《刑事罪行條例》第10條罪行。

終院指有關問題已在黎智英案處理，又重申《國安法》的立法原意是透過《國安法》與本地法律相輔相成，去維護國家安全，當中必涵括本案罪行。

國安法合用於危害國家的罪行

再者，保釋條文提及的是「危害國安的行為」，並分析《國安法》其他條文的用語後，認為應包括在《國安法》及本地法律下的罪行，加上《基本法》第23條列明香港要自行立法禁止煽動叛亂的行為，與《國安法》合併解讀後，認為本案罪行構成危害國安的罪行。

案件編號：DCCC 854/2021

羊村繪本案｜辯方爭議是否由國安法指定法官審理　法庭下月處理言語治療師總會涉發布煽動言論案　兩被告高院申請保釋被拒政府刊憲撤銷香港言語治療師總工會登記言語治療師總會5成員涉煽動案　下月轉區院處理　全部被告續還柙
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