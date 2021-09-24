言語治療師總會5成員涉煽動案　下月轉區院處理　全部被告續還柙

香港言語治療師總會被指發布3本內容涉煽動的兒童繪本，總會正、副主席、理事共5人同被控串謀刊印煽動刊物罪，案件今日（24日）再提堂。案件將轉介至區域法院處理，並將於10月12日再訊，5人沒有保釋申請，需要繼續還押。



5名被告：黎雯齡（26歲，主席）、楊逸意（27歲，副主席）的案件，伍巧怡（28歲，理事）、陳源森（25歲，理事）及方梓皓（26歲，理事）。

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眾被告同被指於2020年6月4日至2021年7月22日期間，在香港串謀和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發布、分發、展示及或複製活動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視特區政府或激起離叛；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；煽惑他人使用暴力；及誘使他人不守法或不服從合法命令。

另外，支聯會副主席鄒幸彤被控違反《國安法》一案今日進行保釋覆核，同時她亦再申請豁免報道保釋的限制，但兩項申請均被拒，她需要繼續還押。

案件編號：WKCC3458、3632、3633/2021