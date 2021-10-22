政府刊憲撤銷香港言語治療師總工會登記

政府今日（22日）刊憲，職工會登記局跟據《職工會條例》第66C條，宣布香港言語治療師總工會的工會證記被撤銷，已經於在10月13日生效。



政府刊憲。

香港言語治療師總工會今年8月收到「擬取消職工會登記通知書」，信中指工會正被用作與宗旨或規則抵觸的用途，及曾在登記後被用作有關用途，違反《職工會條例》，將會在10月13日取消工會登記。

五名香港言語治療師總工會成員，包括黎雯齡（26歲，主席）、楊逸意（27歲，副主席）的案件，伍巧怡（28歲，理事）、陳源森（25歲，理事）及方梓皓（26歲，理事），被指發布羊村系列繪本，被控一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪，全部人仍被還柙。

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香港言語治療師總工會本月3日曾召開特別會員大會，通過動議解散工會，即時啟動相關程序，並於10月17日刪除工會所有社交平台及停止工會辦公室所有運作。