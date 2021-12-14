兩清潔公司涉違競爭法　標書現相同錯誤　同誤寫「柒」為「㭍」

兩間清潔公司涉在2016年至2018年間，至少在17份提交予房委會的標書合謀定價，被指違反競爭條例，競委會今日（14日）入稟控告兩公司及3名涉案董事。入稟狀提及，兩公司涉互相透露報價資料，標書更出現一樣的錯誤，兩公司均將「柒（即七）」誤寫為「㭍」，而多項報價亦出現相若或相同的情況。



申請人為競委會，答辯人為香港工商清潔服務及民順清潔有限公司，以及有關公司的董事陳明珠、鄭業釗及鄭學權。

入稟狀提到，兩公司的董事互相認識，香港工商的董事亦會幫民順清潔處理一些財政事務，兩公司更涉互相透露遞交房委會的報價，兩公司的投標文件中出現一樣的錯處，例如兩公司均在其中一份投標交件中，將「柒（即七）」誤寫為「㭍」，而兩公司在多項報價亦出現相若或相同的情況。

此外，多項證據顯示兩公司會互相交換敏感的商業資料，例如兩公司容許對方透過電腦查看機密資料、香港工商的電腦系統可查看民順清潔電腦伺服器的資料等。

案件編號：CTEA2/2021