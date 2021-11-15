安達邨裝修承辧商合謀定價　競委會逐戶拍門蒐證　終成功定罪

撰文：張嘉敏
出版：更新：

《競爭條例》於2015年生效，競爭事務委員會設立至今，共258宗案件進入初步評估或調查階段。
當中於安達邨去年有裝修承辦商涉瓜分市場及合謀定價被定罪，10間承辦商需要罰款397萬元。當年向競委會投訴的市民憶述，承辦商開價高於市價約兩至三成，加上指定同一樓層的住戶前往某一裝修公司，令他對做法起疑及向競委會投訴，「如果唔舉報，佢哋會係下個屋邨做同樣嘢。」
競委會首席經理（行動）黃錦鴻指，當時調查安達邨事件時需要每戶拍門，最終幸得14戶住戶願意提供資料及8戶落口供，最終才能將裝修承辦商成功定罪。

涉案的安達邨裝修承辦商使用一式一樣的宣傳單張。（張嘉敏攝）

明哥（化名）於2016年獲編配遷往安達邨，當時房委會分派10間在「裝修承辦商參考名單」的承辦商，於屋邨範圍內設立臨時辦公室，不過並無批准他們瓜分裝修工程的生意。

住戶到不同承辧商問價　竟要求按單位樓層到同一家公司查詢裝修

明哥於取得單位鎖匙當日，到承辦商的臨時辦公室查詢裝修事宜。明哥指，當時負責推銷的職員開價高，較他所知的市價高出兩至三成。他隨即向另一間裝修承辦商查詢，惟對方同樣指示他回到同一家裝修公司，「你住幾多樓就去嗰間公司。」

明哥對情況起疑，及後到屋邨管理處查詢，惟對方僅稱「你出去搵都無問題。」最終裝修公司的員工向明哥提出降價，並符合明哥的心水價格，因此他亦將裝修工程交予有關公司。

明哥指當時記起競委會的廣告，「開個𨋢門有隻貓個廣告，」認爲裝修公司有「分餅仔」的嫌疑，並向競委會作出投訴。期間需要落口供及上庭作供，對工作有影響，不過他亦堅持作出投訴，「都係買同一樣嘢，如果合謀定價就會買貴嘢…如果唔舉報，佢地會係下個屋邨做同樣嘢。」

競委會幸首席經理（行動）黃錦鴻呼籲市民懷疑有涉及違反競爭條例的案件，應向競委會舉報。（張嘉敏攝）

競委會於2016年接獲投訴，經過調查後於2017年8月將案件入稟審裁處。涉案的10間裝修承辦商於2019年5月，因從事瓜分市場及合謀定價行為被裁定違反《競爭條例》。他們合共被罰款397萬港元，當中7名承辦商已達條例下可判處的罰款上限。房委會亦將他們從裝修承辦商的參考名單中除名，並勒令兩年內不得重新列入參考名單。

涉圍標案標書文法錯誤相同

競委會首宗就《競爭條例》入稟審裁處的案件涉及女青年會的圍標案。當時發現案件並向競委會投訴的女青年會採購部主管麥先生，指當時就機構伺服器的軟件進行招標，款項涉及近百萬元。當時有數間公司投標，不過部分未有提供完整的資料，加上標書有相同的英文文法的錯處，「幾份標書有同一句錯，」令他對事件起疑。

他於案發前曾經出席競委會的講座，懷疑有圍標情況，於諮詢機構後向競委會投訴。當中涉及5間公司，4間資訊科技公司被裁定圍標違反《競爭條例》。他門合共被判罰款716萬港元，並需要向競委會支付860萬港元訟費。

安達邨裝修承辦商因瓜分市場及合謀定價被判罰款。（資料圖片）

負責調查工作的競委會首席經理（行動）黃錦鴻指，就安達邨案件於調查上有大挑戰，蒐證時需要每戶拍門，幸得40個住戶應門，並有14戶願意提供資料及8戶就案件落口供。至於女青年會的案件中，由於為首宗入稟審裁處的案件，需要適當拿捏條例賦予的權力。

他提醒，市民可從細微處發現違反條例的證據，如當時承辦商的宣傳單幾乎一式一樣，只有公司的卡片不一樣。他呼籲市民有壞疑違規個案，應盡快向競委會投訴。

競委會自2015年12月至今年9月底，共接獲2,115宗有關違反《競爭條例》的投訴及3,030宗的查詢，當中去年至9月底分別有551宗投訴及535宗查詢。此外，有258宗個案進入初步評估或調查的階段，最多涉及房地產及物業管理，運輸物流，及專業及技術服務。

排球總會DQ五家球會資格　競委會介入　促開除會籍需客觀具透明度競委會指香港海港聯盟部分市場或有反競爭效果　聯盟提五承諾釋疑金域假日、帝京、港威等六酒店涉助合謀定價　競委會首追究促成者胡紅玉卸任競委會主席　最失望消費者油價上無選擇油價加快減慢│競委會胡紅玉臨別炮轟油公司：市場失衡兼失靈
競爭事務委員會