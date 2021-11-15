安達邨裝修承辧商合謀定價　競委會逐戶拍門蒐證　終成功定罪

《競爭條例》於2015年生效，競爭事務委員會設立至今，共258宗案件進入初步評估或調查階段。

當中於安達邨去年有裝修承辦商涉瓜分市場及合謀定價被定罪，10間承辦商需要罰款397萬元。當年向競委會投訴的市民憶述，承辦商開價高於市價約兩至三成，加上指定同一樓層的住戶前往某一裝修公司，令他對做法起疑及向競委會投訴，「如果唔舉報，佢哋會係下個屋邨做同樣嘢。」

競委會首席經理（行動）黃錦鴻指，當時調查安達邨事件時需要每戶拍門，最終幸得14戶住戶願意提供資料及8戶落口供，最終才能將裝修承辦商成功定罪。



涉案的安達邨裝修承辦商使用一式一樣的宣傳單張。（張嘉敏攝）

明哥（化名）於2016年獲編配遷往安達邨，當時房委會分派10間在「裝修承辦商參考名單」的承辦商，於屋邨範圍內設立臨時辦公室，不過並無批准他們瓜分裝修工程的生意。

住戶到不同承辧商問價 竟要求按單位樓層到同一家公司查詢裝修

明哥於取得單位鎖匙當日，到承辦商的臨時辦公室查詢裝修事宜。明哥指，當時負責推銷的職員開價高，較他所知的市價高出兩至三成。他隨即向另一間裝修承辦商查詢，惟對方同樣指示他回到同一家裝修公司，「你住幾多樓就去嗰間公司。」

明哥對情況起疑，及後到屋邨管理處查詢，惟對方僅稱「你出去搵都無問題。」最終裝修公司的員工向明哥提出降價，並符合明哥的心水價格，因此他亦將裝修工程交予有關公司。

明哥指當時記起競委會的廣告，「開個𨋢門有隻貓個廣告，」認爲裝修公司有「分餅仔」的嫌疑，並向競委會作出投訴。期間需要落口供及上庭作供，對工作有影響，不過他亦堅持作出投訴，「都係買同一樣嘢，如果合謀定價就會買貴嘢…如果唔舉報，佢地會係下個屋邨做同樣嘢。」

競委會幸首席經理（行動）黃錦鴻呼籲市民懷疑有涉及違反競爭條例的案件，應向競委會舉報。（張嘉敏攝）

競委會於2016年接獲投訴，經過調查後於2017年8月將案件入稟審裁處。涉案的10間裝修承辦商於2019年5月，因從事瓜分市場及合謀定價行為被裁定違反《競爭條例》。他們合共被罰款397萬港元，當中7名承辦商已達條例下可判處的罰款上限。房委會亦將他們從裝修承辦商的參考名單中除名，並勒令兩年內不得重新列入參考名單。

涉圍標案標書文法錯誤相同

競委會首宗就《競爭條例》入稟審裁處的案件涉及女青年會的圍標案。當時發現案件並向競委會投訴的女青年會採購部主管麥先生，指當時就機構伺服器的軟件進行招標，款項涉及近百萬元。當時有數間公司投標，不過部分未有提供完整的資料，加上標書有相同的英文文法的錯處，「幾份標書有同一句錯，」令他對事件起疑。

他於案發前曾經出席競委會的講座，懷疑有圍標情況，於諮詢機構後向競委會投訴。當中涉及5間公司，4間資訊科技公司被裁定圍標違反《競爭條例》。他門合共被判罰款716萬港元，並需要向競委會支付860萬港元訟費。

安達邨裝修承辦商因瓜分市場及合謀定價被判罰款。（資料圖片）

負責調查工作的競委會首席經理（行動）黃錦鴻指，就安達邨案件於調查上有大挑戰，蒐證時需要每戶拍門，幸得40個住戶應門，並有14戶願意提供資料及8戶就案件落口供。至於女青年會的案件中，由於為首宗入稟審裁處的案件，需要適當拿捏條例賦予的權力。

他提醒，市民可從細微處發現違反條例的證據，如當時承辦商的宣傳單幾乎一式一樣，只有公司的卡片不一樣。他呼籲市民有壞疑違規個案，應盡快向競委會投訴。

競委會自2015年12月至今年9月底，共接獲2,115宗有關違反《競爭條例》的投訴及3,030宗的查詢，當中去年至9月底分別有551宗投訴及535宗查詢。此外，有258宗個案進入初步評估或調查的階段，最多涉及房地產及物業管理，運輸物流，及專業及技術服務。